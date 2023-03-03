Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Yazan:
Alaturka Online
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında yarın saat 17.00’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

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