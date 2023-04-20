Galatasaray her yerde zirvede! İstatistikler ortada…

Ligin ilk yarısında sadece 2 puan alabildiği 3 maçın rövanşında; Adana Demirspor, Kayserispor ve dün akşam da Alanyaspor’u deviren Galatasaray, hesap kapatmaya devam ediyor. Icardi’nin yine boş geçmediği, Abdülkerim, Mertens ve Rashica ile gollerin ardı ardına geldiği karşılaşmada Aslan, maç fazlasıyla farkı tekrar 9 puana çıkardı. Üstelik Galatasaray’ın ilk yarıda tüm maçlarını kazandığı periyot başlıyor ve lig sonuna kadar İstanbul dışında sadece 1 deplasmanı var…

Oliveira: Harika bir takım çalışması

Galatasaray’ın orta sahadaki maestrosu Sergio Oliveira, Alanyaspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabında yer verdiği açıklamasında, “3 puan daha… Adım adım seriye devam ediyoruz. Harika bir takım çalışması. Bize destek veren tüm taraftarlara teşekkürler. Kayıpsız şekilde evimize döndük ve hep birlikte pazar gününe hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kerem: Rakipler bizden çekiniyor

Aslan’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, “Lideriz, lider devam ediyoruz. Kazandığımız sürece çekincemiz yok, rakiplerimiz bizden çekiniyor” dedi. Önlerindeyoğun bir fikstür olduğunu hatırlatan Kerem, “Hafta içi, hafta sonu oynuyoruz. Gayet güzel gidiyor her şey, güzel çalışıyoruz güzel bir ortamımız var. Hepimiz şampiyonluğu istiyoruz” diye görüş bildirdi.

Mertens: İlk maç daha önemli

Alanya’da hem golünü atan hem deasist yapanAslan’ın 35 yaşındaki Belçikalı forveti Dries Mertens, Galatasaray’ın Youtube kanalında, geride kalan 7 haftayla ilgili gelen bir soru üzerine, “İlk maça dikkat etmemiz gerekiyor her zaman. İleriye bakmamıza gerek yok, her zaman bir sonraki maç daha önemli. Pazar günü oynanacak maç en önemlisi” diyerek, Karagümrük sınavını işaret etti. Mertens ayrıca takım olarak oynamanın önemini dile getirdi.

Müthiş periyoda girmeye hazırlanıyor

Galatasaray her alanda lige damgasını vuruyor. Zorlu Alanyaspor deplasmanından da 4 gollü galibiyetle dönen Sarı-Kırmızılılar, zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı. İlk yarıda üst üste puan kaybettiği 3 rakibi; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanya’dan rövanşı alan, bunu yaparken de filelere 12 gol gönderen Sarı-Kırmızılı ekip, şimdi de tarihe geçen bir galibiyet serisi yakaladığı o müthiş periyoda girmeye hazırlanıyor. Üstelik Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte Aslan 5 hafta boyunca İstanbul dışına çıkmayacak. Galatasaray’ın kalan haftalarda İstanbul dışındaki tek deplasmanı ise Ankaragücü’ne karşı olacak.

Golde de zirveye yaklaşıyor

Fikstürde avantajı eline alan Cim Bom, ortaya koyduğu istatistiklerle de rakiplerine gözdağı veriyor. Galatasaray ligin geride kalan bölümünde tüm rakiplerini yenen tek takım olmasının dışında; en fazla isabetli şut çeken takım, rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım, hem deplasmanda hem de iç sahada en fazla puan toplayan takım ve alesinde de en az gol gören takım olmayı başardı. Aslan, en çok gol atan takımlar sıralamasında da Fenerbahçe’yi yakından takip ediyor.

‘Hepsi şampiyonluk için’

Teknik direktör Okan Buruk, elde ettikleri bu başarı hakkında şunları söyledi: “Ofansif olarak önde oynuyoruz. Çok pozisyona girip az attığımız maçlar var. Son iki maçta gol sayımızı yükselttik. Burada önemli olan pozisyonlara girmek ve oyunu rakip ceza sahasında oynamak. Rakip ceza sahasında topla buluşmada en iyisiyiz. Bunların hepsini maç kazanmak ve şampiyon olmak için yapıyoruz. Pazar günü kendi sahamızda Karagümrük ile oynayacağız. Taraftarımızla birlikte müthiş bir atmosfer yaratmak istiyoruz. İnşallah yine kazanarak devam edeceğiz.”