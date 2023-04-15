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14 Nisan 2023
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Galatasaray hesap kapatıyor! Aslantepe’de tribün şov…

Alaturka Online
Alaturka Online

Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe kazanınca, puan farkı 6’ya inmişti. Sarı-Kırmızılı futbolseveler, şampiyonluk yolundaki kritik Kayserispor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Statta 42 binden fazla taraftar vardı. Tribünler ilk düdükle birlikte desteğe başladı, peş peşe gelen gollerle birlikte coşku tavan yaptı. Cim Bom ikinci devreye 4-0’lık galibiyetle başlarken, taraftarlar da şampiyonluk şarkılarıyla stadı inletti, Meksika Dalgası’yla görsel şölen yaşandı.

ZAFERİ BERABER KUTLADILAR

Kerem’in müthiş frikik golü ve Zaniolo’nun harika füzesiyle skor 6-0 olurken, tribünler de büyük sevinç yaşadı. Sarı-Kırmızılı futbolseverler, tüm futbolcuların adlarını haykırarak tezahüratlarda bulundu. 90 dakikanın sonunda ise oyuncular ve tribünler, farklı zaferi birlikte kutladı.

CİM BOM HESAP KAPATIYOR!

Sarı Kırmızılılar, ligin ilk yarısında en kötü dönemini Adana Demir beraberliği, Kayseri yenilgisi ve Alanya beraberliği ile yaşamıştı. Bu sürecin ardından ise 14 maçlık müthiş zafer serisi başlamıştı. Sezonun ikinci bölümünde Galatasaray adeta hesap kapatıyor. Okan Buruk’un öğrencileri, Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etmişti. Aslan, dün de Kayserispor engelini farklı bir galibiyetle geride bıraktı. Cim Bom şimdi gözünü Alanyaspor mücadelesine dikti.

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