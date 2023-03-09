Galatasaray İcardi sorununu çözdü! Çılgın plan

Spor Toto Süper Lig’in lideri Galatasaray Kasımpaşa’yla oynayacağı mücadeleye hazırlanırken, yeni sezonun kadrosuyla ilgili çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.
Okan Buruk’un kadroda istemediği Patrick van Aanholt’u ara transferde sezon sonuna kadar PSV’ye kiralayan Galatasaray, Hollandalı yıldızı temelli gönderdi.
Gelecek sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki sol bekin yeni sezonda da PSV’de kiralık olarak forma giyeceği kesinlik kazanırken, Galatasaray transfere dair resmi açıklamayı dün akşam saatlerinde yaptı.
ICARDI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR
Attığı gollerle taraftarın gönlüne taht kuran Mauro İcardi’nin yeni sezonda takımda olup olmayacağı Galatasaraylı taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri.
Kiralık oynayan Arjantinli yıldız için şimdilik beklemeye geçen sarı-kırmızılı kurmaylar, bir yandan da plan yapıyor.
Devre arasında kadroya katılan Zaniolo’yu parlatıp yaz döneminde 35 milyon Euro’ya satmayı hedefleyen yönetimin, İcardi’nin bonservisini de 10 milyon Euro’nun altında bir rakama PSG’den almak istediği kaydedildi.
KİRALIKLARIN GELECEĞİ NETLEŞİYOR
Transfer edilecek ve takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Galatasaray bir yandan da başka takımlara kiralanan yıldızların geleceğini de netleştiriyor. Ara transferde Seferovic ile yollarını ayıran G.Saray, Haji Wright için temas kurdu ancak Antalyaspor’la anlaşamadı.
PAZARLIK YOK, GERİ DÖNECEK
Kiralık İcardi’de opsiyon bulunmuyor ve Gomis’in sözleşmesi de bitiyor. Nantes’a kiralık giden Mostafa Mohamed’in performansı ise yakından izleniyor.
Fransız ekibi, 5 milyon 750 bin Euro öderse Mohamed’in bonservisini alacak. Sezon sonunda golcü ihtiyacı doğacak G.Saray’da Mohamed için izlenecek strateji belli oldu.
Galatasaray’da Icardi takımda kalsa da, takımdan ayrılsa da, Fransa’da 8 gol-5 asistle oynayan Mısırlı forvetin opsiyonu kullanılamazsa Nantes ile bonservis pazarlığı yapılmayacak ve Mohamed geri çağrılacak.
MORUTAN’DA DA AYNI SENARYO
Aynı durum, sezon başında İtalya Serie B takımlarından Pisa’ya kiralanan Rumen yıldız Olimpiu Morutan için de geçerli. Pisa, Serie A’ya yükselemezse Morutan’ın 5.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devre dışı kalacak ve Galatasaray’a geri dönecek.