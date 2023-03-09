Galatasaray İcardi sorununu çözdü! Çılgın plan

KİRALIKLARIN GELECEĞİ NETLEŞİYOR

Transfer edilecek ve takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Galatasaray bir yandan da başka takımlara kiralanan yıldızların geleceğini de netleştiriyor. Ara transferde Seferovic ile yollarını ayıran G.Saray, Haji Wright için temas kurdu ancak Antalyaspor’la anlaşamadı.