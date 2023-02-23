Galatasaray için büyük fırsat! Transferin önü açıldı

Antalya kampında, sezona hazırlanan Galatasaray, dünü iki maç yaparak geçirdi. Sarı-kırmızılılar, saat 14.00’te Gençlerbirliği ile karşılaştı, mücadele 2-2 sona erdi. Aslan’ın gollerini Mauro Icardi ile Barış Alper Yılmaz attı. 19.00’da Pendikspor ile basına ve taraftara kapalı olarak oynadığı maçı da Cim Bom, Berkan Kutlu, Milot Rashica ve Yunus Akgün’ün sayılarıyla 3-1 kazandı.

Yalanlama geldi

Galatasaray’dan Yusuf Demir açıklaması… Sarı-Kırmızılılar, sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Rapid Wien’den transfer edilen 19 yaşındaki oyuncunun herhangi bir ödemesinde gecikme yaşanmadığını duyurdu. Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine bir açıklama yayınlayan Galatasaray Yönetimi, “Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir’in eski kulübü Rapid Wien’in, oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Di Maria gündeme geldi

Kadrosunu Nicolo Zaniolo, Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendiren Galatasaray’ın Juventus’ta forma giyen Angel Di Maria’yı da gündemine aldığı iddia edilmişti. Galatasaray’ın Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızı yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.

Arjantin’de bırakmak istiyor

Juventus’a yakınlığı ile bilinen Tuttosport’ta yer alan habere göre Di Maria kariyerine Juventus’ta devam etmek istese de Torino ekibinden henüz geri dönüş alamadı. Habere göre kariyerini Arjantin’de Rosario Central’de tamamlamak isteyen yıldız oyuncunun Juventus’tan gelecek yeni sözleşme teklifine yeşil ışık yakmış durumda.

12 milyon Euro’luk madde

Roma’nın son lig maçında “Stres kırığı” gerekçesiyle forma giymeyen Paulo Dybala, İtalya’da ciddi bir cezayla karşı karşıya kaldı. Son dönemde Galatasaray’ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ve 12 milyon Euro’luk serbest kalma ücretini ödemeye hazır olduğu Arjantinli yıldız, Juventus’a yapılan mali soruşturma kapsamında men cezası alabilir. La Repubblica’da yer alan habere göre, 2020’de Covid pandemisinin zirve yaptığı ve sezonun devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığı dönemde, 4 aylık maaşından feragat eden Juventus oyuncuları arasında Dybala da vardı. Ancak yıldız futbolcunun 3 aylık maaşını el altından aldığı ileri sürülüyor.

Bilançoya farklı yansıdı

İtalyan yetkililer, bu iddia hakkında Dybala’yı dinlemek üzere ikinci kez Roma’ya gitti. Müfettişlerin araştırmasına göre Juventus, geçen yıl sözleşmesini uzatmayı reddettiği Dybala’ya 3 milyon Euro’luk bir tazminat ödemesi yaptı. Bu rakam, kulüp bilançosuna ise “Risk karşılığı” olarak yansıtıldı. Torino’daki savcılara göre maaş feragatıyla birlikte Juventus’un Dybala’ya toplam 3.7 milyon Euro borcu görünüyor, ancak iddia edildiği gibi tecrübeli futbolcunun bu parayı el altından aldığı tespit edilirse, oyuncuya bir aylık men cezası gelecek. Juve hakkında açılan dosyalar ise kolay kolay kapanmayacak gibi görünüyor.