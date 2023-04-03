Galatasaray için ilginç istatistik ortaya çıktı!

Galatasaray evinde Adana Demirspor ilekarşılaştı ve sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan, böyleceligde evindeki galibiyet serisine de devam etti ve üst üste 9. zaferini kazandı. SarıKırmızılılar, ayrıca Süper Lig’de sahasında 12 maçtır da kaybetmezken, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Nef Stadyumu’nda son olarak ligin ikinci haftasında Giresunspor’a 1-0 mağlup olmuştu.

15 kez ağları sarstılar

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Sarı-Kırmızılılar, önceki akşam Adana Demirspor karşısında da zafere uzanmasını bildi. Okan Buruk’un öğrencileri, zirve yolunda kritik bir galibiyetlere yenisini ekledi. Son dakikalarda gelen 3 puanın ardından da ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Cim Bom, bu sezon karşılaşmaların son 10 dakikası ve uzatma bölümlerinde tam 15 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Kendi kalesine attı, altın değerinde 3 puan verdi

Aslan, bu gollerin 7’siyle tam 21 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk haftalarında oynanan Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında Bafetimbi Gomis, 90 ve 86. dakikalarda sahneye çıkarak, 1-0’lık galibiyetleri getirdi. Gaziantep karşısında 90+1’de Kitsiou’nun kendi kalesine gönderdiği top, Cim Bom’a şampiyonluk yolunda altın değerinde bir üç puan kazandırmıştı.

Son olarak Midstjö

İçeride oynanan Konyaspor maçında bu kez Calvo, kendi ağlarını bulunca Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sivasspor mücadelesinde Barış Alper, 90+5’te 2-1’lik skoru ilan ederken, Ümraniyespor mücadelesinde ise Icardi, 83’teki kafasıyla 3-2’lik galibiyeti getirdi. Son olarak da Adana Demir maçında Midstjö’nün füzesi, galibiyetin fitilini ateşledi.

FANATİK ÖZEL / Aslıhan Çil