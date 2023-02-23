Galatasaray için transferde büyük koz!

Kadrosunu Nicolo Zaniolo, Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendiren Galatasaray’da transfer operasyonu bitmiyor… Aslan yeni yıldızlar için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Cim Bom’da Arsen Zakharyan operasyonunda her gün farklı gelişmeler yaşanıyor.

Bitirme noktasına getirmişti

Sarı-Kırmızılılar, ilk transfer görüşmesinde Cim Bom’a “Evet” diyen Zakharyan ve ailesini ikna etmek üzere yeniden temaslara başladı. Galatasaray son olarak 13 milyon Euro bonservis ücreti ve 2 milyon Euro yıllık ücretle işi bitirme noktasına getirmişti. Ancak Rus kamuoyunda hem oyuncunun kulübü Dinamo Moskova’ya hem de oyuncunun kendisine ciddi bir baskı yapılıyor. Rus futbolunun yetiştirdiği son yetenek olarak gösterilen 19 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusunun, Türkiye yerine İngiltere, İspanya veya İtalya gibi daha üst seviye liglere gitmesi ve Rusya Milli Takımı’na bu şekilde hizmet etmesi gerektiği ifade ediliyor.

Üst üste mesajlar verildi

Rusya’dan gelen bu baskı sonrası, Dinamo Moskova kulübünün sosyal medya hesaplarında genç oyuncunun kamp çalışmalarında attığı gollerin videoları yayınlandı ve “Arsen burada, hiçbir yere gitmiyor” gibi ifadeler, çeşitli gülücük ikonlarıyla birlikte verildi. Daha sonra da Zakharyan’ın ailesine ait, oyuncunun Galatasaray’a imza atmayacağına dair sözler Rus medyasındaki manşetleri süsledi. Dolayısıyla süreç Galatasaray adına olumsuz ilerliyor gibi görünse de Sarı-Kırmızılılar’ın baskı altındaki aileyi ikna çalışmalarının aynı istekle devam ettiği öğrenildi.

Yine devler araya giriyor

Üstelik Galatasaray’ın elinde bu kez güçlü bir koz var. Rus cephesinin süreci daha da uzatma ihtimaline karşı önemli bir alternatif belirlenmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar rotayı bu kez de Yunan futbolunun yeni umudu Giannis Konstantelias’a çevirdi.Ülkesinde PAOK forması giyen Konstantelias da tıpkı Zakharyan gibi 19 yaşında ve hem 8 hem de 10 numara olarak oynayabiliyor. Ancak Yunan oyuncunun da transferi çok kolay olmayacak.Çünkü Manchester United, Leeds United ve Red Bull Salzburg gibi kulüpler de bu transfer için devrede.

Bütçe Komşu’ya kayabilir

Galatasaray Yönetimi’nin PAOK’a yaptığı 6 milyon Euro’luk bonservis teklifi ilk toplantıda reddedildi. Ancak genç oyuncu Cim Bom’a oldukça sıcak. Yunanistan’da kazandığı paraya göre Galatasaray’dan astronomik bir teklif alan Konstantelias, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giymeye hazır. Buna karşın PAOK’un beklentisi 20 milyon Euro bandında. Aslan’ın önceliği Zakharyan transferi. Ancak Rus yıldızın defteri tamamen kapanırsa, buraya ayrılan 13 milyon Euro’luk bütçe Giannis Konstantelias için kullanılabilir.