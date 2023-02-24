Galatasaray iki ismin peşinde düştü: Kulüplerinden bilgi aldı

Sezon başında dünyaca ünlü yıldız isimleri kadroya katan Galatasaray, devre arasında da bu transfer politikasına devam etti. Sarı – kırmızılılar devre arasında da Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo gibi isimleri kadroya kattı.

Ayrıca, yaşanan depremler nedeniyle ligden çekilme kararı veren Hatayspor’dan da Samuel Adekugbe kiralık olarak transfer edildi.

ZANIOLO TRANSFERİ SES GETİRDİ

Roma’da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibiyle ayrılık noktasına geldi. Premier Lig başta olmak üzere birçok üst düzey ligden teklif alan Zaniolo, Roma’nın transferde takındığı tavır nedeniyle transfer olamadı.

Avrupa’da transfer döneminin kapanmasının ardından Galatasaray devreye girdi. İtalyan kulübünü 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ikna eden sarı – kırmızılılar 23 yaşındaki oyuncuyu kadroya katar Avrupa’da büyük ses getirdi.

OYUNCU İZLEMEDE YENİ DÖNEM

Saha içinde olduğu kadar saha dışında da yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray, oyuncu izleme ekibinde de yenilikler yaptı. Sarı – kırmıızılılar gelecek vaadeden genç oyuncuları yakından takip etmeye başladı.

Türkiye’de hem akademi liglerini hem de alt ligleri yakından takip eden ve oyuncu taraması yapan Galatasaray kadroya katmaya düşündüğü isimlerle ilgili de yavaş yavaş harekete geçmeye başladı.

İKİ İSİM İÇİN BİLGİ ALINDI

Galatasaray, 22 Şubat günü Gençlerbirliği ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. 45. dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçen sarı – kırmızılılar, Yasin Güreler ve Erkan Eyibil’in golleriyle 2-1 geriye düştü.

Mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz’ın attığı golle skora denge geldi. Galatasaray’ın oyuncu izleme ekibi de bu karşılaşmayı takip etti.

Gençlerbirliği’nde forma giyen Erkan Eyibil ve Hayrullah Erkip’i beğenen sarı – kırmızılılar, Gençlerbirliği yetkililerinden kiralık olarak kadroya yer alan oyuncular hakkında bilgi aldı.

Galatasaray’ın oyuncu gözlem ekibinin iki oyuncuyu sezon sonuna kadar takip edeceği öğrenildi.

ALMANYA’DA YETİŞTİ

Orta sahada daha çok hücuma dönük bir pozisyonda görev yapan Erkan Eyibil, devre arası transfer döneminde Antalyaspor’dan kiralık olarak transfer edildi. 21 yaşındaki oyuncu TFF 1. Lig’de dört maça çıkarken, ligin ilk yarısında Süper Lig’de de bir maçta görev yaptı.

Almanya’da dünyaya gelen Erkanh, 2015 yılında Mainz altyapısına transfer oldu. 2020’de Hollanda ekibi Go Ahead Eagles’a kiralanan orta saha oyuncusu, 2021’de Antalyaspor’a transfer oldu.

DİĞER İSİM BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDAN

Galatasaraylı yetkililerin beğendiği isimlerden diğeri olan Hayrullah Erkip de devre arasında Kayserispor’dan kiralandı. Sol kanatta görev yapan 19 yaşındaki oyuncu futbola Kayserispor altyapısında başladı.

2021 yılında Beşiktaş’a transfer olan genç oyuncu ardından tekrar Kayserispor’a geri döndü. A Takım seviyesinde maç tecrübesinin artması istenen genç oyuncu devre arasında Gençlerbirliği’nin yolunu tutmuştu.

Erkan, Galatasaray karşısında ilk 11’de sahaya çıkarken, Hayrullah ise oyuna sonradan dahil olmuştu.