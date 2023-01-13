Galatasaray ile Hatayspor 5. kez karşılaşıyor!

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray , yarın saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet soncunda topladığı 17 puanla averajla 16. sırada yer alıyor.

5. randevu

Galatasaray ile Hatayspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de 5. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1’lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazandı.

9 maçtır kazanıyor

Galatasaray’ın, 7’si Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe ’yi, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü’nü yendi.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 7 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak MKE Ankaragücü ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

Dries Mertens cezalı

Galatasaray’da Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Belçikalı futbolcu Dries Mertens, cezasından dolayı Hatayaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross kadroda yer alamayacak.

4 futbolcu kart sınırında

Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada İstanbul’da oynanacak Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.(İHA)