Galatasaray ile Konyaspor 40. randevuda

İSTANBUL (AA) – Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 39 maçta sarı-kırmızılılar 28, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 78 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3'lük skorla kazanmıştı.

– Galatasaray, İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 19 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 47, konuk takım ise 15 gol attı.

– En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.