Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Whitcomb ile yollar ayrıldı

İSTANBUL (AA) – Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda sağlık sorunları nedeniyle sezonu kapattığı bildirilen Samantha Whitcomb ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Nisan'da pozitif çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatife dönmesinin ardından detaylı kardiyolojik kontrollere tabi tutulan Whitcomb'un en az 15 gün dinlenmesi ve sportif faaliyetlere de kontrollü şekilde dönmesi gerektiği yönünde doktor görüşü oluştuğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Whitcomb'un menajerinin 19 Nisan'da oyuncunun sözleşmesinin sağlık sorunları nedeniyle karşılıklı olarak feshedilmesi için talepte bulunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan değerlendirmelerin ışığında sözleşmesi 21 Nisan'da karşılıklı olarak feshedilen oyuncu, 22 Nisan'da ülkemizden ayrılmıştır. Samantha Whitcomb'un kulübümüzden ayrıldıktan sonra sportif yaşantısının devamıyla ilgili süreç tamamıyla oyuncunun ve oyuncunun tedavi sürecini takip eden kendi doktorunun inisiyatifindedir."