Galatasaray kafilesi, Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) – Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.
Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı kafile, Gaziantep Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.
Havalimanında bekleyen taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.
Sarı-kırmızılı kafile, daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşması yarın saat 19.00'da Kalyon Stadı'nda oynanacak.
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