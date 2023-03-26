Galatasaray-Karabağ maçında dikkat çeken sürpriz isim! Kimse beklemiyordu…

Süper Lig’e verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Cim Bom kardeş ülke Azerbaycan’da Karabağ ile dostluk maçı oynadı. 60 bin kişinin izlediği ve tüm gelirlerinin ülkemizde yaşanan deprem faciasından etkilenen afet bölgelerine gönderileceği karşılaşmayı Sarı-Kırmızılı ekip kazandı.

Bakü sanki İstanbul!

Adeta kendi evinde oynar gibi bir atmosferde sahaya çıkan Galatasaray’ın, Azerbaycan’a gidişi ‘Efsane, Bakü’ye geliyor’ şeklinde yorumlandı. Havaalanında coşkulu bir grup Sarı-Kırmızılı kafileyi karşıladı. Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda da binlerce Galatasaray formalı futbolsever karşılaşmayı takip etti.

78’de girdi, 85’te penaltı aldı, 87’de golü attı

Zorlu dostluk mücadelesini Aslan 2-1 kazandı. Mücadeleye hızlı başlayan Cim Bom 4. dakikada Bafetimbi Gomis’in golüyle 1-0 öne geçti. 19’da Redon Xhixha, Karabağ’da sahneye çıktı ve fileleri sarsarak skora dengeyi getirdi. 78’de oyuna giren Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi 85’te penaltı aldı, 87’de de penaltıyı gole çevirerek Sarı-Kırmızılılar’a 2-1’lik zaferi getirdi.

9 şutun 8’ini çıkardı

Müthiş dostluk ortamında geçen karşılaşmaya ise sürpriz bir isim damga vurdu: Okan Kocuk… Fernando Muslera’nın arkasında bekleyen tecrübeli kaleci, Azerbaycan’da yıldızlaştı. Okan kalesine gelen 9 şutun 8’ini çıkararak galibiyette büyük rol oynadı. Kendisini her zaman hazır tuttuğunun mesajını veren 27 yaşındaki file bekçisi performansıyla teknik heyeti memnun etti.