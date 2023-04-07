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6 Nisan 2023
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Galatasaray – Karabağ maçından depremzedelere 12 milyon TL

Alaturka Online
Alaturka Online

Galatasaray geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da Karabağ ile bir yardım maçı oynamıştı. Azeri kulübü, bu maçtan 12 milyon 336 bin TL gelir elde edildiğini açıkladı. Bu paranın tamamı depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek.

 

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