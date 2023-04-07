Galatasaray – Karabağ maçından depremzedelere 12 milyon TL

Galatasaray geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da Karabağ ile bir yardım maçı oynamıştı. Azeri kulübü, bu maçtan 12 milyon 336 bin TL gelir elde edildiğini açıkladı. Bu paranın tamamı depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek.
Galatasaray geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da Karabağ ile bir yardım maçı oynamıştı. Azeri kulübü, bu maçtan 12 milyon 336 bin TL gelir elde edildiğini açıkladı. Bu paranın tamamı depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek.
© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States