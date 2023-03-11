Galatasaray – Kasımpaşa (CANLI)

Galatasaray’da rekor günü… Deprem felaketinden önce son olarak evinde Trabzonspor’u mağlup eden Cim Bom, ligde üst üste 13. galibiyetini alarak, Beşiktaş’ın 59-60 sezonundaki rekorunu egale etmişti. 1 ay sonra lige dönen Aslan, bugün de Kasımpaşa’yı seyircisi önünde yenebilirse üst üste 14. lig galibiyetiyle birlikte tarihe geçecek. Rekor gününde Galatasaray’ın en büyük kozu ise taraftar gücünün yanı sıra yıldızları olacak. Hafta başında akıbetleri merak edilen isimlerin tamamı; Icardi, Zaniolo, Torreira ve Muslera, Kasımpaşa karşısında kadroda yer alıyorlar.

MAÇTAN DAKİKALAR

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Galatasaray – Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NEF Stadı‘nda oynanan mücadele saat 19.00‘da başladı ve beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanıyor.

Galatasaray – Kasımpaşa ilk 11’ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Ryan Donk, Papy Djilobodji, Yasin Özcan, Mickael Tirpan, Mickael Malsa, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Mounir Chouiar, Fode Koita

17. resmi maçı olacak

Cim Bom’un resmi maçlardaki galibiyet serisi ise 17’ye çıkabilir. Galatasaray’ın 13’ü Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 16 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar; ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor ve Gaziantep’i (hükmen), Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup etti.

Galatasaray: 23 – Kasımpaşa: 7

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 23 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 74 golüne, Lacivert-Beyazlılar 38 golle yanıt verdi.

İç sahada karnesi iyi!

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Aslan, bu maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 28 puan aldı. Sarı-Kırmızılı ekip, sahasındaki maçlarda 23 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Galatasaray ligde evinde son olarak Trabzonspor ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi. Aslan ayrıca Süper Lig’de, Nef Stadyumu’nda oynadığı son 7 maçtan da galip ayrıldı.

Ligin en az gol yiyeni

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada ağlarında 17 gole engel olamadı. Sarı- Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, ayrıca bu sezon ligde 10 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

4 futbolcu kart sınırında

Aslan’da Nelsson, Barış Alper, Kerem ve Berkan sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda 26. haftada deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.