Galatasaray-Kasımpaşa maçına yoğun ilgi

Yazan:
Alaturka Online
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Galatasaray, Kasımpaşa sınavıyla 34 gün sonra sahaya çıktı, Zaniolo’nun golüyle 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı. Okan Buruk’un ekibi, 14 maç üst üste kazanmayı başardı ve Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunun sahibi oldu.

İç sahadaki ilk maçın heyecanıyla birlikte Sarı-Kırmızılı futbolseverler de mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Mücadeleden birkaç gün önce satışa çıkarılan biletler, dakikalar içerisinde tükendi.

Lacivert-Beyazlılar karşısında ise taraftarlar takımlarını ilk düdükten, son ana kadar destekleyip, takımlarına itici güç olmaya çalıştı. Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi toplam 45 bin 908 taraftar takip etti.

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