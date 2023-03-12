Galatasaray – Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi! ‘Bu mu olacaktı! Vasatın da altında…’

Galatasaray Süper Lig’e geri döndü. 25. haftada Kasımpaşa’yı sahasında ağırlayan sarı kırmızılı ara transfer döneminde Roma’dan sürpriz bir şekilde kadrosun kattığı Zaniolo’nun attığı tek golle kazanmayı bildi.

Tarihi rekor geldi

Aslan bu sonucun ardından Süper Lig’de üst üste kazanma rekorunun yeni sahibi oldu. Cim Bom bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep FK (Hükmen) ve Kasımpaşa’yı yenmeyi başardı. Daha önce Beşiktaş, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalarda üst üste 13 maç kazanmıştı.

Zaniolo’dan galibiyet üçlüsü

Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Öte yandan galibiyet golünü kaydeden yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, kale arkasında bulunan tribünün orada sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Kasımpaşa karşısında 1-0’lık sonuçla tarihi bir rekora imza atan Galatasaray – Kasımpaşa maçını spor yazarları değerlendirdi;

Bu kadar harcama bu maçlar için mi? – CEM DİZDAR / FANATİK

Stadyum ya da televizyon fark etmez, boş gözlerle sahayı takip eden koca bir kalabalık açısından sıkıntı veren bir ilk yarı! Heyecan yaratan birkaç pozisyon yok mu? Var elbette. Lakin şu soru da öylece ortada duruyor; ‘’Onca harcamanın karşılığı bu mu olacaktı’’? Kasımpaşa kendi merkezine gömülüp Galatasaray’ı kenarlara itince rakibi ilk yarı 14 orta yapıp 8 şut girişiminde bulunmak durumunda kalmış ve sonuç alamamış. Bekle ki, ikinci devre oyuna bir ‘’marifetli’’ girsin de gidişat değişsin! Bu arada da sahada futbolu memlekette öğrenip, oynamaya gayret eden sadece 5 oyuncu var!Diğerlerinin tamamı bu oyunu ‘’Üst seviyede biliyor’’ varsayımıyla para verilip getirilenler…

Ben fark etmedim

İkinci devre kazanma baskısıyla önde daha yüksek baskı kuran Galatasaray, orta sahada boşluklar bırakınca Kasımpaşa çıkar gibi oldu… Ancak, o kadar! İkinci devre sahaya gönderilen ‘’marifet’’Nicolo Zaniolo taşıdığı topu duvar pasıyla önüne alıp gidişatı değilse de skoru değiştirdi. İkinci devrede gol dışında gol pozisyonuna benzer bir şey olduysa da ben fark etmedim. Bu maçta da hakemin neredeyse her kararına itiraz etme geleneğinden taviz vermedi futbolcular. Faule uğrayan da faul yapan da hatta yakınlarındaki arkadaşları da ülke futbol çizgisinden milim ayrılmadılar: Biz ise ülke vasatının da altında bir karşılaşmayı izledik ve bitti…

Donk’a kırmızı çıkmalıydı – DENİZ ÇOBAN / FANATİK

Hakem Atilla Karaoğlan üç haftadır maç alıyor. Fakat dünkü performansı vasatın altındaydı. Faul ve kart standardını tutturamadı. 44’te Münir’in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğruydu. Ayrıca 85’te topsuz alanda Donk’un Zaniolo’ya yaptığı müdahalede kırmızı kart çıksa, çok daha doğru olurdu ama pozisyonu göremedi.

Antidepresan – SERKAN AKCAN / FANATİK

Galatasaray en son maçını 5 Şubat akşamı Trabzonspor’a karşı oynadığından beri tek bir resmi maç yapmadı. Arada hazırlık maçları oynasa da lig ritmine, birçok rakibinden iki hafta sonra dahil olabildi. O yüzden Okan Buruk ve futbolcularının tempo sorunu göze batmış gibi görünse de Galatasaray’da eksik olmayan tek şey; kalite. İyi bir kadroyu, devre arasında çok daha iyi hale getirdiler. Okan Buruk, maça Mata ve Yunus ile başlayıp, son maçını Ocak ayında oynayan Zaniolo’yu yanında oturttu. Mata erken sakatlandı, Yunus da hazırlık maçlarının çok uzağındaydı. İkinci yarıya Yunus’un yerine başlayan Zaniolo, hakkında çıkarılan sakat, depresyonda tarzı söylentilere kulak tıkayıp harika bir organizasyonla golü attı. Pek depresyonda gibi görünmüyordu. İşin şakası bir yana Zaniolo ilk maçında temposu düşen Galatasaray’ın antidepresanı gibiydi. Zaniolo henüz 23 yaşında. 1.90’lık güçlü fiziğinden beklenmeyecek kadar bilekleri yumuşak.

Fikstür rahatlığı

Galatasaray futbolcuları maçın momentumunu elinde tutacak motivasyon kaynaklarını sınırsız kullanabiliyor. Oyunun sıkıştığı, temponun düştüğü anlarda Koita’nın taç çizgisinde Abdülkerim’in solundan atıp sağından geçme teşebbüsünde Galatasaray stoperinin attığı depar ve kazandığı top bile tüm takımla birlikte tribünleri oyunun içinde tutmaya yetebiliyor. Galatasaray, Fenerbahçe’yi, Kadıköy’de yendiği günden bu yana fikstürü lehine çevirmiş durumda. Bu fikstür rahatlığı, rakiplerinden daha az yoğunluklu bir takvimde maç oynayan büyük takımlar için bazen zorlayıcı olabiliyor. Böylesine kaliteli ve geniş bir kadroyu seyrek maç takviminde sürekli zinde, hazır tutmak ayrı bir meziyet gerektirir.

Hamle çabuk sonuç verdi – TUNÇ KAYACI / FANATİK

Kasımpaşa tamamen savunma üzerine ve oynatmama anlayışı ile sahaya çıkmış ve ilk yarıda sıfır gol pozisyonu ile soyunma odasına gitti. Böyle bir rakip karşısında Galatasaray savunma duvarını aşmakta zorlandı. Kasımpaşa gibi katı savunma yapan takımlara karşı kilidi gol açar. O golü atamadığınız sürece de bu tür takımların oyun anlayışı değişmez. Galatasaray kısır geçen ilk yarıda oyunu Kasımpaşa’nın ceza alanına yıktığında dakikalar 45’i gösteriyordu. Oysa bu tür maçlarda kapalı defans yapan rakiplere karşı çabuk ve baskılı oynayıp hataya zorlamalısınız. Sarı-Kırmızılı ekip bence yetersizdi. Nitekim ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı…

İkinci yarı Yunus çıkıp Zaniolo girince gol de geldi. Okan Buruk’un etkili olamayan genç Yunus’un yerine genç İtalyan’ı alıp skoru değiştirme hamlesi hemen karşılığını buldu. Tabii ki gol sonrası savunmadan vazgeçen Kasımpaşa karşısında daha çok pozisyon bulan bir Galatasaray izledik. Özellikle kanatlarda iki beki ataklarda kullanıp skoru yükseltme çabaları taraftarı da coşturdu.

Beklentinin altında

Dün gece belki beklentinin altında bir Galatasaray izledik ancak bunun başlıca iki sebebi uzun süredir resmi maç eksikliği ve Kasımpaşa’nın sadece savunmayı düşünen futbol anlayışıydı. Şampiyonluğa giderken zorlanarak alınan galibiyetlerden biri diyebiliriz. Her maçtan olduğu gibi bu 90 dakikadan da çıkarılacak dersler olmalı. Özellikle bazı isimlerin daha hazır olması gerekirdi. Kaldığı yerden devam eden bir savunma hattı dünkü Galatasaray’ın en büyük artısıydı. Gecenin yıldızı yine Boey sezona damgasını vuracak performansını hem savunmada hem de hücumda yaptığı katkıyla sürdürüyor…

Zaniolo ve Muslera ile gelen rekor – ESAT SOYDABİRCAN / FANATİK

Galatasaray bir ayı aşkın sürenin ardından Süper Lig’de maça çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar takımlarını ne denli özlediklerini gösterdiler. Teknik direktör Okan Buruk, Mertens’in sakatlığında Mata’yı oyuna sürdü fakat istediğini alamadı. Formsuz Rashica yerine ise hazırlık döneminin yıldızı Yunus Akgün’e şans tanıdı. Yunus iyi niyetliydi fakat Kasımpaşa’nın yüksek fizik güçlü oyuncuları arasında etkisiz kaldı.

Oliveira’nın en iyi maçıydı

Sergio Oliveira ve Lucas Toreira ikilisi orta sahada teknik kapasiteleri ve oyun görüşleriyle fark yarattı. Özellikle Oliveira’nın Galatasaray’daki en iyi maçlarından biriydi desek abartı olmaz. Sacha Boey ise yıpratıcı özellikleriyle hem hücum, hem savunmada yine kusursuz bir iş çıkardı.

Abdülkerim ateşledi

Abdülkerim Bardakcı-Nelsson ikilisi savunma aksiyonlarında yine çok üstündü. Özellikle ikinci yarıda Abdülkerim’in Fode Koita’yla girdiği ikili mücadelede attığı depar ve kritik müdahalesi tribünleri ve takımı ateşleyen en önemli olaylardandı. Adekugbe ise zamanla Hatayspor’daki günlerine dönecektir. Zaniolo ikinci yarıda girdiği maçta klasını ve farkını gösterdi. Rashica da yine sonradan girmesine rağmen maç içinde hem savunmacı, hem de hücumcu etkinliği gösterdi. Daha derli topluydu. Mauro Icardi iştahlı olmasına rağmen gol yollarında biraz şanssızdı.

Soğukkanlı Muslera

Son dakikalardaki Kasımpaşa akınlarında Galatasaray takım savunmasını çok iyi yaptı. Muslera, Aytaç Kara’nın frikiğinde konsantrasyonunu yüksek tutup yaşanan karambolde soğuk kanlı kalışı belki de galibiyeti kurtardı.

Hikayesi bol sezon

Okan Buruk ve öğrencileri, zirve yolunda hikayesi bol bir sezon geçiriyor. Ligde 14 maçlık galibiyet serisiyle tarihi bir rekora imza attılar. Şampiyonluk hedefiyle çıkılan bu yolda, rekor geliştirme fırsatları var. Taraftarıyla bütünleşen Galatasaray; yetenekli ve dünya çapında oyuncularıyla istediğini almaya devam edecek gibi duruyor.

Hoş geldin Zaniolo – METİN KARABAŞ / FANATİK

Galatasaray deprem felaketi nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk resmi maçında Kasımpaşa’yı konuk etti.

Kayıp ilk yarı

Sarı-Kırmızlılar’da sakatlığını atlatan Muslera sahaya ilk on birde çıkarken, Mertens bu karşılaşmaya yetişmedi. Maçın ilk dakikalarında oyunun kontrolünü sağlayan ev sahibi takım, kanat akınları ile rakibinin üzerine gitti. Karşılayan taraf olan Kasımpaşa ise topu tamamen rakibine verdi. Sarı-Kırmızılılar her ne kadar oyuna yön veren taraf olsa da hücum anlamında son derece durağandı. Mücadelede ilk yarım saat geçilirken iki takım adına da ne bir şut ne de bir gol girişimi vardı. 41. dakikada Icardi ceza sahasında kafayı vurdu, Günay son anda gole izin vermedi. Galatasaray’ın 35’ten sonra biraz da temposu artsa da bu kıpırdanma skoru değiştirmeye yetmedi ve soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gidildi.

Değişiklik tempo kattı

İlk yarıdan memnun olmayan Okan Buruk, bu devreye Yunus-Zaniolo değişikliği ile başladı. Bu müdahale ile daha agresif hücum etmeye başlayan Galatasaray, baskısını artırdı. 57. dakikada Rashica ceza sahasına oynadı, Zaniolo bekletmeden vurdu ve top ağlara gitti: 1-0. Golden sonra da kontrolü bırakmayan Okan Buruk’un takımı savunmada da hata yapmadı. Maça başladığı kadrodan istediğini alamayan ve doğru zamanda doğru isimlerle değişiklikler yapan Okan Buruk, oyunu doğru yönetmeyi başardı. Uzun bir aranın ardından resmi bir maça çıkan Galatasaray, ilk 45 dakikada üretkenlikte zorlansa da hata yapmadı ve 1-0 kazanmayı başardı.

Helal olsun ‘BİRLİKTE 1905’ – OĞUZ DİZER / FANATİK

Galatasaray Kulübü transfer mükemmellikleri ardından, depremzedelerimiz için ürettikleri dev çabaya, Tevfik Fikret salonunda örnek alınası organizasyonu ekledi.Daha da muhteşem güzelliklere, şahit olacağız evvel Allah. ‘BİRLİKTE 1905‘ forması hepimizi sevaba dahil etme davetidir. Emeğe sahip çıkalım. Okan Buruk da bir başka tarihi yazmanın peşinde. Kasımpaşa dün gece hedef yolundaki engellerden biriydi. ASYNEF’te Aslanları ile birlikte atan 50 bin yürek var…

Konuk öncelikle, savunmada azimli. Selçuk İnan stabil oyun, özellikle savunmadan taviz vermeyen bir yapı oluşturmuş. Böylesi sağlamlık topu her daim Galatasaray’ın kontrolündeymiş gibi gösterse de, dakika 33’e kadar ev sahibi sakız çiğneme antrenmanı ötesine geçemedi. Pozisyonsuz 33 dakika izledik yani.. Ve Torreira gollük şutunu, Günay önledi. Roma dondurması gibi Bu sıcağa kar dayanmaz derler ya hani! 41’den itibaren İcardi kafa şutunda, Günay mükemmelliği.

Torreira ve İcardi şutları üstten aut, baskı ve devre Kasımpaşa için nefes alma çanı! İkinci yarı daha hareketli Kasımpaşa ve Galatasaray’da da Zaniolo. 57’de de Süper Lig’imizdeki ilk golü Rashica asisti ve Zaniolo gol vuruşu nefaseti 1-0. Adeta dünyaca meşhur Roma dondurması gibi, tüm Galatasaraylılar’a iyi geldi. Tarih yazmak, rekor kırmak kolay değildir. Galatasaray ve Okan Buruk başardı.Helal olsun BİRLİKTE 1905 daha nicelerine…