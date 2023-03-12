Galatasaray – Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Tartışmasız, net bir kırmızı kart!

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan ve ekibinin bazı kararları, uygulamaları tartışma yarattı.
GALATASARAY, REKORU KIRDI
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve ligde üst üste 14. maçını kazandı. Aslan bu sonucun ardından Süper Lig’de üst üste kazanma rekorunun yeni sahibi oldu. Cimbom bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep FK (Hükmen) ve Kasımpaşa’yı yenmeyi başardı.
Daha önce Beşiktaş, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalarda üst üste 13 maç kazanmıştı.
ZANIOLO, İLK RESMİ MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI
Sarı-Kırmızılıların Roma’dan kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo mücadeleye yedeklerde başladı. Zaniolo müsabakanın ikinci yarısında Yunus Akgün’ün yerine oyuna dahil oldu ve ilk resmi maçını oynadı. Müsabakanın 57. dakikasında sahneye çıkan 23 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Zaniolo’nun golünden sonra depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan unutulmadı ve adı anons edildi. Zaniolo, Muhammed Emin’in anısına 17 numarayı tercih etmişti.
SAM ADEKUGBE SİFTAH YAPTI
Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Hatayspor’dan takıma katılan Sam Adekugbe, Kasımpaşa mücadelesinde sahaya çıktı. 28 yaşındaki yıldız, ilk maçı olmasına rağmen elinden geleni yaptı. Kanadalı sol bek, zaman zaman hücuma çıkarken, savunmada ise Lacivert-Beyazlı ekibin oyuncularına geçit vermedi.
GÜNAY GÜVENÇ BU KEZ SAHADA
Son olarak Gaziantep FK forması ile Antalyaspor karşısında forma giyen Günay Güvenç, Antep’te deprem felaketini yaşadı. Normal şartlar altında Kırmızı-Siyahlılar, Galatasaray ile karşılaşsaydı Günay cezalı olacaktı. Fakat Sarı-Kırmızılılar, bu mücadeleyi hükmen kazanınca Günay’ın cezası bitti. 31 yaşındaki file bekçisi böylece Kasımpaşa formasıyla Galatasaray karşısında forma giydi.
TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK
Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa sınavıyla 34 gün sonra sahaya çıktı. İç sahadaki ilk maçın heyecanıyla birlikte Sarı-Kırmızılı futbolseverler de mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Mücadeleden birkaç gün önce satışa çıkarılan biletler, dakikalar içerisinde tükendi. Lacivert-Beyazlılar karşısında ise taraftarlar takımlarını ilk düdükten, son ana kadar destekleyip, takımlarına itici güç olmaya çalıştı. Edinilen son bilgilere göre 43 binden fazla taraftarın Kasımpaşa ile oynanan mücadeleyi takip ettiği belirtildi.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Galatasaray – Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Galatasaray – Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları…
6. dakikada Lucas Torreira’nın Mamadou Fall’a faulünde kart gerekir mi?
Seçim Demirel: Burada Torreira, rakibinin ayağına basıyor. Yardımcı da hakemi destekliyor bayrağıyla. Net bir sarı kart gerektirecek bir müdahale.
Deniz Çoban: Bazen ‘oyunun erken dakikası hakem kişiliyle önleyebilir’ falan diyoruz. Bu hamlenin erkeni, geçi yok. Kaçıncı dakikada olursa olsun sarı kart olması gereken bir pozisyon.
Bülent Yıldırım: Bu, kontrolsüz bir faul. Çok gecikmiş bir müdahale. Oynama şansı konusunda oyuncu gecikmişken bu riskli basmayı tabanla yapıyor. Yardımcı hakem, bu faulü görüyor. Üstelik bayrakla hakemine yardımda bulunuyor. O arada üçgende kaçmış. Bence de bu, net bir kontrolsüz faul ve sarı kart gerekir.
24. dakikadaki taç pozisyonunda Okan Buruk’un şiddetli bir itirazı oldu. Bu itiraz, oyun kuralları gereğince bir yaptırım gerektirir mi?
Deniz Çoban: Hakem, topun kimden taca çıktığını göremedi. Göremeyebilir de… Olabilir. Yardım alır. Yardımcısından alır, dördüncü hakeminden alır. Top, ilk taca çıktığı anda yön göstermiyor zaten. Karar vermiyor. Göremediği için yardımcı hakeminden, dördüncü hakeminden yardım bekliyor. Nefesleniyor o arada ve sonrasında o yardımın gelmesiyle doğru karar veriyor.
Deniz Çoban: Fakat Okan Hoca, sabırsızlanıyor bu geçen sürede ve ‘Ben gördüm, tacı biz atıyoruz’ diye başlayan, git gide dozu artan bir itirazda bulunuyor. Bu tarz itirazlar, bu şekilde yapılan itirazlar mutlaka disiplin cezasıyla cezalandırılmalı. Net bir sarı kartlık ihlal olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ben, şurasını çok daha fazla eleştiririm ki dün, bir kulübedeki teknik sorumlunun bundan daha hafif itirazına hemen kart çıktı ama bugün çıkmadı. Merkez Hakem Kurulu, aynı Merkez Hakem Kurulu. Hakemler, aynı eğitimleri alıyorlar. Disiplin konusunda, kulübelerin disipline edilmesi konusunda aynı talimatları alıyorlar. Bir tanesi sarı kart uyguluyor, diğeri uygulamıyor. Asıl problem orada. Net bir sarı kart olmalı burada Okan Hoca’ya.
Seçim Demirel: Yön konusunda çok emin olamayınca hakem, aradaki geçen süre Okan Hoca’yı biraz sinirlendirdi. Aşırı bir tepkide bulundu ve itiraz sınırlarını aştı. Deniz Hoca’nın da söylediği gibi dünkü maçta çok daha basitine kart çıktı. Burada da mutlaka bir sarı kart değerlendirmesi yapması gerekiyordu hakemin.
Bülent Yıldırım: Oyun kuralları kitabında tarif edildiği şekliyle bir oyuncu veya bir teknik adam itiraz amacıyla eliyle yukarıdan aşağı doğru bir hamle yaptığı zaman ne bekleniyor?
Deniz Çoban: Sarı kart.
Bülent Yıldırım: Çok açık bu. Bir sarı kart olsaydı daha doğru olurdu.
37. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında Mauro Icardi için verilen ofsayt kararı doğru mu?
Seçim Demirel: FIFA Yardımcı Hakemi… Biz görüntüde ilk baktığımızda ‘ofsayt değil’ dedik ama bu tarz pozisyonlarda yardımcı hakem, sahada zorlanabilir. Hizada görünüyor buradan baktığımızda ama sanki bir tık önde gibi görerek yanılmış olabilir. Sonuçta hatalı bir bayrak olduğunu düşünüyorum. Ofsayt olduğunu düşünmüyorum görüntüye göre.
Bülent Yıldırım: Peki hocam, bu tarz şüpheli bir durum varsa daha doğrusu oynatmak değil midir?
Seçim Demirel: Kesinlikle oynatmalıdır.
Deniz Çoban: Ofsayt değil diye görüyoruz.
Bülent Yıldırım: Bizim gördüğümüz de ofsayt değil. Video Yardımcı Hakem var. Bu tarz bıçak sırtı durumlarda ki gözüm yanıltmıyorsa beni ofsayt olmadığı fikrindeyim ve bu bayrağın kalkmaması daha doğru olurdu fikrindeyiz.
38. dakikada Kasımpaşa lehine verilen faulde Fabiano’nun ayağı, Sam Adekugbe’nin yüzüne geliyor. Bu faulde bir sıkıntı var mı? Düşerken oyuncunun o aksiyonun devamındaki ayak hamlesinde bir kasıt var mı?
Deniz Çoban: Faulde şüphe yok. Kontrolsüz sınırında. Hakemin bunu sadece faul olarak değerlendirmesinde de problem görmüyorum. Faulü yapan oyuncunun yüzüne gelen hamle de tamamen kazara gerçekleşmiş. Düşerken oyuncunun ayağı istemsiz yüzüne geliyor. Bu ihlal olarak değerlendirilip disiplin cezası gerektirecek bir hamle değil. Oyuncu bunu istemiyor, düşerken ayağı geliyor.
Bülent Yıldırım: Adekugbe’nin faulüne ben de katılıyorum. Kart gerekmediği konusunda hemfikiriz.
Seçim Demirel: Arkadaki oyuncu ayağını biraz fazla açarak rakibinin önüne basınca doğal olarak kırmızılı oyuncu o ayağa takılarak geriye doğru dizinin üzerinden düşüyor ve yine vücudunun doğal hareketiyle o ayak yükselerek rakibinin kafasına geliyor. Tamamen kazara yüze gelen bir ayak. Bir kart veya herhangi bir faul değerlendirmesinde bulunmak doğru olmaz.
Bülent Yıldırım: Çok sert bir müdahale olduğu için akılda kalmasın diye izah ediyoruz. İki oyuncuya da geçmiş olsun. Tamamen kazara ve doğal aksiyonun devamında gelen bir yerçekimi kanunu gereği olan bir hadise gibi görünüyor.
44. dakikada Sergio Oliveira’nın Mounir Chouiar’ya müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Burada, zaten oyuncunların hiçbiri de penaltı beklentisinde değil. Öyle bir beklentileri yok. Burada ayağını uzatıyor ve tamamen topla oynuyor. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Şu açıdan izlense herkes ‘penaltı’ der. Ama diğer açılardan görüyoruz ki oyuncu, hem topla oynuyor hem de kontrollü kayıyor ve sonrasında önlenemez bir temas gerçekleşiyor. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Sergio Oliveira; doğru ayakla, rakibi gözeterek ayak dışıyla topa vurdu. Bundan sonraki hadise artık futbol içindeki o kaymanın sonucu.
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz geçmiyor, sürat yok. Arkadaki temas, kaçınılmaz bir kaza. O yüzden hakem bunu iyi süzmüş. Bence devam kararı doğru.
44. dakikada Mickael Malsa’nın Lucas Torreira’ya faulünde sarı kart kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Bu, maçın ilk sarı kartı. Bu sarı kart, doğru. Kontrolsüz bir müdahale. Ama sarı kartın bu dakikaya kadar başka pozisyonlarda gelmesi gerekiyordu.
Seçim Demirel: Kırmızılı oyuncu, ayağını rakibinin önüne koyuyor. Biraz hız alarak gidiyor zaten. O hızı kontrol edemediği için arkadaki ayağıyla rakibini süpürüyor. Yani kontrolsüz bir müdahalede bulunuyor. Sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Sol ayak topa doğru geliyor, sağ ayakla biçme futbol içinde yasaklı hamle. Sol ayak doğalken sağ ayak, rakibini düşürüyor. Çok net bir sarı kart. Bence de hakem doğru yaptı.
45. dakikada Papy Djilobodji’nin ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Burada oyuncu, kollarını arkada bağlamış. Herhangi bir dirseklerini yana doğru açma yok, büyütme yok, topa doğru bir hamle yok. O nedenle penaltıdan bahsedemeyiz.
Deniz Çoban: Şimdi burada, ‘Oyuncunun bunu yapmasına gerek yok. Bu doğal bir davranış şekli değil, elini bağlamana gerek yok. Eller, kollar doğal olduğu sürece topa temas etsen bile ihlal olmaz’ diyeceğim ama dün geliyor aklıma. Giresunspor – Fatih Karagümrük maçında verilen penaltı… Şimdi oradaki penaltıyı görüyorum. Oyuncu ellerini arkadan bağlamadı, gayet doğal duruyordu ve hakem penaltı çaldı. Yani çalınabiliyor. O yüzden oyuncular da kendilerini bu şekilde sağlama alıyorlar. Elbette elini bağlıyor olması da bunun bir ihlal olmadığı anlamına gelmez. Elini bağlayıp vücudunu genişletebilir ama burada bir ihlal yok.
Bülent Yıldırım: Ben de devamın doğru olduğunu belirteyim.
47. dakikada Lucas Torreira’nın Mickael Tirpan’a faulünde sarı kart kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Ayağını yere basıyormuş gibi gözüküyor ama kramponun uç kısmıyla hayli acıtacak şekilde oyuncunun bilekten üstüne basıp sonra ayağını yere basıyor. Kontrolsüz bir hamle, net bir sarı kart. 5. dakikada cezalandırılmadı ve 47’de bir daha yaptı.
Seçim Demirel: Ortak bir top. Her iki oyuncu da topla oynama niyetiyle ayağını uzatıyor ama Torreira, biraz daha uzakta olduğu için kontrol edemiyor ayağını. Ayağının ucuyla rakibinin bileğine sürterek bir basma ve sonra yere basıyor. Sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Topuk yerde ve bileği sıyırıyor. Çok can yakıcı olsa da yoğunluk olmadığı için sarı kart ve kontrolsüz faul %100 doğru.
50. dakikada Mickael Tirpan’ın Lucas Torreira’ya faulünde sarı kart kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Aynı oyuncular… Topa yükselen Tirpan, kolunu yana doğru açarak rakibin yüzüne bir müdahalede bulunuyor. Sarı kart doğru.
Deniz Çoban: Sol kolu, sağ koluyla paralel değil. ‘Oyuncu aşağıda kalmış, çıkmış yüksekte vuruyor’ diyeceğim ama oyuncu da yaklaşmasın diye… O elini sakınabilir oyuncu ama rakibinin yüzüne doğru götürüyor. Bu sarı karta ‘hayır’ diyemem.
Bülent Yıldırım: Sağ taraf doğalken sol kol; arıyor, arıyor ve topla karışık rakibinin yüzünü buluyor. Bence de doğru bir sarı kart.
57. dakikada Galatasaray’ın golü öncesinde bir ofsayt şüphesi var mı?
Deniz Çoban: Benim açımdan bir şüphe yok. Top, golü atan oyuncuya aktarılıyor. Şeklen ofsayt pozisyonunda olan, pası veren oyuncuya göre soldaki oyuncu; oyuna dahil değil, oyuna veya rakibe müdahalesi yok. Belli bir süre topa doğru koşuyor ama hiçbir zaman bu koşusu rakibe müdahale edecek şekilde değil. Rakibin koşu yolunda değil, müdahalesini engelleyen tarzda değil. Burada, golden başka bir şey düşünülemez.
Seçim Demirel: Şeklen ofsayt pozisyonunda olan bir oyuncu var. Onun karşısında da ofsaytta olmayan oyuncuya bir top atılıyor. Şeklen ofsaytta olan oyuncu topa doğru koşuyor ama rakibine bir müdahale yok, bulunduğu pozisyondan avantaj sağlamıyor. Top, ofsayt olmayana gidiyor ve o da bir gol gerçekleştiriyor. Bir ofsayttan söz edemeyiz.
Bülent Yıldırım: Icardi, sadece şeklen ofsayt görüntüsü veriyor. Gol vuruşunu yapan Nicolo Zaniolo, zaten defansın gerisinden geliyor. Herhangi bir ofsayt şüphesi yok diyoruz.
68. dakikada Galatasaray atağında yardımcı hakem, topun oyun alanının dışından içeri çevrildiğine ilişkin anında bir bayrak kaldırdı. Burayı başıyla sonuyla bizim için izah eder misiniz lütfen?
Seçim Demirel: Yardımcı hakem, müthiş bir risk alarak bayrağı kaldırdı. Yardımcı hakemin de göründüğü açıya baktığımızda yardımcı hakem, çizgiye bile inmemiş. Çizgide değil. Bu topun çıkıp çıkmadığını görmesi mümkün değildi ama çok acele bir bayrak kaldırarak hakeme topun çıktığı yönünde bir ikazda bulundu. Hakem de buna çok çabuk bir şekilde uyarak düdük çaldı. Hem yardımcının hem hakemin çok riskli bir karar verdiğini düşünüyorum. Eğer bu top gol olsaydı, penaltı olsaydı ciddi bir sıkıntı yaşanabilirdi. Biz de pozisyonu izlerken kale çizgisi kamerasından topun çizgiyi geçmediğini görüyoruz. Topu takip ettiğimizde çizgiyi geçmediğini görüyoruz. Öne doğru çıkan ve bizi de tespitte zorlayan bir diz var.
Deniz Çoban: Çizgiden sağa doğru taşan, oyuncunun dizi. Top, hiçbir zaman taşmıyor.
Bülent Yıldırım: Şurada, tam arada topu görebilirsiniz. Çizgiyle kalecinin arasında. Acaba dizi, top diye görmüş olabilir mi yardımcı hakem?
Seçim Demirel: Çizgide olduğunu düşünmüyorum. Geniş açıda var. Dizi bile görmüş olamaz yardımcı hakem. Çünkü çizgiye inmeden kaldırdı bayrağını.
Deniz Çoban: Şimdi çaldı.
Seçim Demirel: Çok erken çaldı.
Bülent Yıldırım: Gol olsaydı…
Seçim Demirel: VAR sistemine göre yardımcı hakemlerin bu tarz pozisyonlarda aynı ofsayttaki gibi bayrağı geciktirmeleri tavsiye edilir.
Bülent Yıldırım: %100 çıkmadıkça asla bayrak kullanmamaları tavsiye ediliyor. Onu da vurgulayalım.
Deniz Çoban: Görüntüler çok net. Top, oyun alanını hiç terk etmiyor. Yardımcı hakem, çizgiye inmeden bayrak kaldırıyor. Seçim Hocam’ın dediği gibi o bayrağı geciktirip pozisyon tamamlandıktan sonra kaldırması gerekir. Gol olabilir, penaltı olabilir… VAR’a fırsat vermesi gerekir. Hadi yardımcı hakem kaldırdı diyelim hakemin çalmaması gerekir. Şu direkten dönen top, kaleye girmiş olsa o gol gitti. VAR, hiçbir şey yapamaz. Çünkü düdük çaldı hakem ve top oyun dışına çıktı.
Deniz Çoban: Yardımcı hakemin buradan bunu görme şansı yok. Bu pozisyona özel hakemin de yardımcı hakemin de önemli bir hata yaptıkları fikrindeyim. Şansları pozisyonun gol olmaması…
Bülent Yıldırım: Bugün gerçekten hakem şansları yanlarındaydı. Bu pozisyon gol olsaydı çok ciddi sıkıntı yaşayabilme ihtimalleri vardı. Lütfen bunu bir daha değerlendirsinler diyorum ben de.
74. dakikada Ryan Donk’un ceza sahası içinde topa elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Savunma oyuncusu açısından beklenmeyen bir top. Siyahlı oyuncunun ayağından sekince top, hiç beklenmedik bir şekilde kırmızılı oyuncunun doğal pozisyonda olan koluna gelip top çarpıyor. Burada bir penaltıdan söz edemeyiz. Orada 50 bin kişi var ve bu pozisyon olduğunda herkes ayağa kalktı penaltı diye. Stadyumdaki uğultu neredeyse bizim buraya kadar geldi. Belli ki burada potansiyel bir penaltı ihtimali var. Ne olması lazım? Hakemin ilk oyun dışı olduğu anda topun oyuna girmesini geciktirerek bunun Video Yardımcı Hakem tarafından kontrol edilmesini beklemesi lazım. Burada penaltı yok. Bu, beklenmeyen bir top. Donk’un elleri, kolları doğal konumda. Bu pozisyonun devam etmesi doğru.
Seçim Demirel: Katılıyorum. Elini kaçırma şansı yok. Beklenmeyen bir top. Kol, doğal konumda. Hiçbir şekilde bir penaltıdan bahsedemeyiz.
Bülent Yıldırım: Bence de devam kararı doğru. Dünkü gibi uzak kalırsanız ezbere her topa penaltı çalarsınız. Hakem, olayı hissedip o kadar doğru bir yere ve açıya gidiyor ki kendisini kutluyorum. Çok yakından, doğru bir açıdan topun beklenmedik bir top olduğunu ve kolun da doğal konumda olduğunu gayet güzel bir açıdan görüyor. O anlamda kararı doğru. Bu kısmını kutlarım.
Bülent Yıldırım: Şimdi bu pozisyon devam ediyor. Faulü verdi. Deniz Hocam, ‘Normalde bu oyunu yeniden başlatmadan bir riske girmemek adına penaltı yok teyidini Video Hakem’den alması gerekirdi’ dedi. Katılır mısınız?
Seçim Demirel: Orada bir potansiyel elle oynama ve bir penaltı beklentisi var mı? Var. Çünkü oyuncular tepki verdi, tribünler tepki verdi. Kesinlikle burada kontrol için beklemesi gerekiyordu.
Seçim Demirel: Orada devam etti. Oyun tekrar çok çabuk başladı. Burada Nelsson, bir müdahalede bulundu rakibine ve yine oyuncu durdurdu. Nelsson’a bir sarı kart çıkardı. Neden çıkarttığını çok net göremedim. Ayağını işaret ediyor ama…
Bülent Yıldırım: İlk faul geçti. İkinci faulde Nelsson, sarı kartı gördü. Burada da telsizle iletişime geçip belki buradaki pozisyon için, belki penaltı pozisyonu için… Oyun burada durdu şimdi. İzleyenler, ‘Oyun iki defa başladıktan sonra orası penaltı çıksa ne başa mı döneceksiniz?’ diyecektir haklı olarak.
Seçim Demirel: Dönemeyecekti ama Nelsson’a çıkan sarı karttan sonra bir beklemesi var. Elini kulağına götürüyor. Muhtemelen VAR ile konuşuyor. Acaba Nelsson’un pozisyonu için mi, penaltı pozisyonu için mi? Onu bilemeyiz ama sonuçta kesinlikle ilk faul gerçekleştiği anda oyunu durdurması, VAR ile bir diyalog kurup sonrasında devam etmesi çok daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Nelsson’un ayağını işaret ettiği pozisyon, şu açıdan gözüküyor. Oyuncunun ayağına basıyor.
Bülent Yıldırım: Demek ki hakem doğru bir sarı kart göstermiş. Bundan yana bir sıkıntı yok.
Deniz Çoban: Burada bir penaltı beklentisi ve itiraz eden oyuncular var.
Deniz Çoban: Diyelim ki Video Yardımcı Hakem, çok hızlı. Anında pozisyonu kontrol etti, penaltı olmadığını tespit etti ve şu anda da hakeme, ‘Penaltı yok’ dedi ve bu faul oldu. Bu seviye bir maçta bakın oyuncular geliyor itiraza penaltı diye, tribünler ayağa kalkıyor penaltı diye. Burada bir beden dili kullanarak, ‘Aldım, penaltı yok’ diyebilir.
Bülent Yıldırım: Hakemin, düdükle ‘bekle’ demesi burada gerekiyordu.
Deniz Çoban: Burada gördüğüm bir pozisyon bu kadar kısa sürede kontrol edilemez. Tek bir açıdan bakarak karar vermeniz mümkün değil. 3-4 açıdan izlemeniz gerekir. Bu kadar kısa sürede kontrol edilebileceğine inanmıyorum. Diyelim ki ben yanılıyorum çok kısa sürede kontrol ettiler, o zaman hakemin bu kararı satması lazımdı. Beden diliyle bunu anlatması lazımdı.
Deniz Çoban: Diyelim o penaltı pozisyonunu çok kısa sürede kontrol etti Video Yardımcı Hakem ama burada Nelsson’un bu ayağa basmasını bu kadar uzun sürede kontrol etti. Hayatın olağan akışına uygun değil. Benim anladığım bu pozisyonu kontrol etmeye fırsat vermeden Video Yardımcı Hakem’e oyunu tekrar başlatıyor. İkinciye durdururken de kazara burada penaltı çıksa büyük bir kaosla karşılaşacaktık. Uygulama hatası. Sonuca tesir eden bir şey olmadı ama hakemi kurtarıyoruz. Yarın öbür gün böyle bir şey başımıza iş açar. Örneğin; Sivasspor – Galatasaray maçı gibi… Sonucun ne olduğuna bakmaksızın hatanın ne olduğuna bakarsak herkes kendine daha fazla çekidüzen verir.
Bülent Yıldırım: Nelsson, arkadan rakibinin ayağına basmış. Arkadan gelip tabanla basıyor %100 sarı kart doğru. Penaltı pozisyonundan sonra ilk serbest vuruşta bekletip garantiye alması lazımdı. Hiç buna fırsat vermeden oyun başladı. İkinci pozisyondan sonra bekletip telsizle iletişime geçti. Çok riskli görüntüler. Burayı da yönetim süreci analizi anlamında tekrar değerlendirsinler diye tavsiyede bulunurum.
85. dakikada topsuz alanda Ryan Donk, Nicolo Zaniolo’ya bir müdahalede bulunuyor mu? 30 saniye sonra iki oyuncuyu da uyardı. Burada ne oldu?
Deniz Çoban: Bugün maçın hakemi, minimum 5 defa oyuncuları çağırıp uyardı. Bu kadar çok özel uyarı bana fazla geldi.
Deniz Çoban: Kırmızılı oyuncunun bir kere topun oynanmadığı bölgede, top için mücadele etmezken hedefine direkt rakibini alarak yaptığı bir hamle var.
Bülent Yıldırım: Problem, burada başlıyor. Donk, Nicolo’ya ne yapıyor? Problem, burada başladı. İki tane oyuncu var. Hakem ekibi de bunun farkında değil. Bir fiziki itiş var. Birbirlerini itiyorlar. Sözlü bir dalaşma, itişme söz konusu.
Bülent Yıldırım: Şimdi Ryan Donk, bir savuruyor. Öyle böyle savurmuyor.
Deniz Çoban: Tekme atmasına gerek yok teşebbüsün de cezalandırılması gerekiyor.
Bülent Yıldırım: Nicolo, kaçıyor oradan. Şimdi…
Deniz Çoban: Takip ediyor, hedefine almış, hedef gözetiyor. Kramponu hazırlıyor. Direkt hedefinde rakibi var. Tendonuna doğru kramponun vidasıyla basıyor. Benim açımdan tartışmasız bir kırmızı kart.
Seçim Demirel: Aynı şekilde planlı, arkadan, topsuz alanda, topla oynama niyeti olmadan ve rakibinin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde şiddetli bir basma var. Kesinlikle kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Tekmede başarısız oluyor ve onu tamamlamak için aksiyonunu devam ettiriyor.
Bülent Yıldırım: Sürtüşme iki oyuncunun oyun içerisinde bir yer alma mücadelesinden başlıyor. Başlangıcında yani herhangi bir tekme tokat yok.
Bülent Yıldırım: Nicolo Zaniolo, topa doğru bakıyor. Rakibiyle çarpışmayım diye ellerini savuruyor. Donk da ona savuruyor. O da dönüyor…
Bülent Yıldırım: Dönüp giderken o meşhur hareket geliyor. Tamam, bunu kaçırmış olabilirsiniz. Devam edelim.
Bülent Yıldırım: Şimdi Donk, Zaniolo’yu ne yapıyor? Takip ediyor. Arkasından koşarak geliyor ve top oyunda. Futbol topuyla ikisinin de şu an ilgisi yok.
Bülent Yıldırım: Ryan Donk, kovalıyor. Yukarıdan gelen sağ ayak hamlesi görülüyor. Kalftan başlayıp tendona inen bir hamle görüyoruz.
Bülent Yıldırım: İlk savurdu, denk gelemedi. Burada acımasızca geldi yukarıdan tüm bedeniyle aşağı doğru indi. Bu görüntüler dahilinde Video Hakem olarak net bir kanıt sunabiliyor musunuz?
Deniz Çoban: Hayır. Bir noktada geldi, buraya bastı diyoruz. Video Hakem’in çok karışabileceğini tahmin etmiyorum.
Bülent Yıldırım: Kimin görmesi lazım bunu?
Deniz Çoban: Bunu hakem kendisi görecek.
Bülent Yıldırım: Evet, Video Hakem’in müdahale edebileceği netlikte bir tespit yok. Çünkü topsuz alan olduğu için bütün kameralar topla olan aksiyonu takip ettiği için dar alanda, sıkışık alanda bunu yapıyor.
Seçim Demirel: Net bir kanıt sunamaz. Hakemin görmesi gerekiyordu ama maalesef topsuz alan olduğu için görememesi, kaçması normal.
Deniz Çoban: Kırmızılı oyuncunun sol ayağı, sağ ayağını perdelemiş.
Bülent Yıldırım: Ryan Donk, kırmızı karttan bence iki defa kurtulmuş. Net bir kırmızı kartın kaçtığını ve bu durumun 30 saniye sonra sadece sözlü bir uyarıyla idare edilmeye çalışıldığını gördük.
90+12. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi var mı, hakemin devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Ele temas ediyor mu etmiyor mu o bile çok belli değil. Sanki kalçasına da çarpıp dönüyor gibi. Ele de gelse elin doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Kapalı ve doğal konumda olduğu için bir penaltıdan bahsedemeyiz.
Deniz Çoban: Böyle penaltı olmaz.