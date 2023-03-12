Galatasaray – Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Tartışmasız, net bir kırmızı kart!

Bülent Yıldırım: Oyun kuralları kitabında tarif edildiği şekliyle bir oyuncu veya bir teknik adam itiraz amacıyla eliyle yukarıdan aşağı doğru bir hamle yaptığı zaman ne bekleniyor?

Deniz Çoban: Sarı kart.

Bülent Yıldırım: Çok açık bu. Bir sarı kart olsaydı daha doğru olurdu.