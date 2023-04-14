Galatasaray-Kayserispor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Başakşehir’e yenilip turnuvadan elendikten sonra Süper Lig’de haftayı BAY geçen Galatasaray, bu akşamki Kayserispor mücadelesiyle yarışa geri döndü. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, Kayseri’yi yenerek farkı 9 puana çıkarmak ve ezeli rakibini baskı altına almak istiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da hafta boyunca tüm planlarını farklı bir zafer üzerine kurguladı. Ancak Aslan’ın işi hiç kolay olmayacak. Çünkü son dönemde Cim Bom’un şansı Kayseri’ye karşı tutmuyor. Galatasaray, ligdeki son 3 Kayserispor mücadelesinden 1 beraberlik, 2 de mağlubiyetle ayrıldı.

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MAÇ BAŞLADI (CANLI SKOR) İLK YARI OYNANIYOR

GALATASARAY:0

KAYSERİSPOR:0

Galatasaray-Kayserispor 11’ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam.

Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşma bu akşam saat 20.30’da başladı. Mustafa Kürşad Filiz’in düdük çaldığı zorlu karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor.