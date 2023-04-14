Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İşte 11’ler)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Başakşehir’e yenilip turnuvadan elendikten sonra Süper Lig’de haftayı BAY geçen Galatasaray, bu akşamki Kayserispor mücadelesiyle yarışa geri dönüyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, Kayseri’yi yenerek farkı 9 puana çıkarmak ve ezeli rakibini baskı altına almak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da hafta boyunca tüm planlarını farklı bir zafer üzerine kurguladı. Ancak Aslan’ın işi hiç kolay olmayacak. Çünkü son dönemde Cim Bom’un şansı Kayseri’ye karşı tutmuyor. Galatasaray, ligdeki son 3 Kayserispor mücadelesinden 1 beraberlik, 2 de mağlubiyetle ayrıldı.

Biletlerin tamamı satıldı

İlk devredeki karşılaşmada da Kayseri’ye 2-1 mağlup olan Cim Bom, aynı zamanda bu yenilginin rövanşını almak istiyor. Ligde son olarak Adana Demirspor’u yenen Aslan, böylece yeni bir seri yakalama şansına da sahip olacak. Galatasaray’ın kritik mücadeledeki en büyük kozu ise kuşkusuz seyirci desteği olacak. Sarı-Kırmızılı taraftarların gözü kulağı tamamen bu maçta. Biletlerin tamamı tükendi ve karşılaşma dolu tribünler önünde oynanacak. Kulüp de maça gelemeyecek olan kombine sahiplerinden biletlerini devretmeleri çağrısında bulundu ve “50 bin Aslan tribündeki yerimizi alalım” mesajını yolladı.

İki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11’ler belli oldu.

Galatasaray-Kayserispor 11’ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam.

Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Mustafa Kürşad Filiz’in düdük çalacağı zorlu karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Galatasaray – Kayserispor maçının VAR’ı Mustafa İlker Coşkun

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, bu akşam Nef Stadyumu’nda karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun’a, AVAR’da Suat Arslanboğa ve Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

İç sahadaki karne müthiş

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar bu maçlarda 11 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 mücadele de berabere sona erdi. Aslan, topladığı 34 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cim Bom sahasında son olarak Adana Demirspor ile oynadığı mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu’nda 12 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-Kırmızılılar, evinde en son 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi.

Zaniolo 3’te 3 peşinde

Aslan’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla Süper Lig’de çıktığı ilk iki iç saha maçında da gol atmayı başardı. İlk olarak Kasımpaşa karşısında fileleri havalandıran, son olarak da Adana Demir maçında penaltıdan fileleri havalandıran genç yetenek, Kayserispor’a karşı taraftarının önünde 3’te 3 yapmanın peşinde. Sarı-Kırmızılı formayla iç sahadaki ilk 3 maçında da gol atan son oyuncu; Şubat 2021’de Mostafa Mohamed olmuştu.