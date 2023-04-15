Galatasaray – Kayserispor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: En doğru karar kırmızı kart olmalıydı!

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Kayserispor’u 6-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılıların skor anlamında rahat bir galibiyet aldığı mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz’in bazı kararları tepki çekti.
GALATASARAY’DA 4 DEĞİŞİKLİK
Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçiren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları müsabakaya göre 11’de 4 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo’nun yerine Victor Nelsson, Sam Adekugbe, Sergio Oliveira ve Milot Rashica’ya görev verdi.
Galatasaray, Kayserispor mücadelesine; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI İLK 11’DE
Galatasaray’ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor maçına 11’de başladı. Bardakcı, Başakşehir ile oynanan kupa maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Arka adalesinde zorlanma tespit edilen 28 yaşındaki futbolcu, tedavisinin tamamlanmasıyla Kayserispor müsabakasında görev aldı.
GALATASARAY’DA ICARDI’DEN HAT-TRICK
Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi hat-trick yaptı. Müsabakanın 18. dakikasında defansın arkasına sarkan Icardi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Başarılı futbolcu, 42. dakika ve 45+12. dakikalarda da penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılı forma ile ilk kez hat-trick yaptı.
30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını da 12’ye çıkardı. Türkiye Kupası’nda 1 gol atan Arjantinli futbolcunun bu sezon 13 golü bulunuyor.
Müsabakaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.
LİGDEKİ 3. GOLÜNÜ ATTI
Sarı-Kırmızılıların Kayserispor karşısındaki ikinci golünü Milot Rashica kaydetti. Müsabakanın 28. dakikasında sahneye çıkan Rashica, ceza sahası içi sağ tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
26 yaşındaki futbolcu bu golle Süper Lig’de bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Kosovalı futbolcunun 1 de Türkiye Kupası’nda golü bulunuyor.
Maça 11’de başlayan Milot Rashica, 65. dakikada yerini Nicolo Zaniolo’ya bıraktı.
ZANIOLO’DAN DA 3. GOL
Sarı-Kırmızılıların 6. golünü Nicolo Zaniolo kaydetti. Müsabakanın 71. dakikasında uzun topta defansın arkasına sarkan Zaniolo, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
İkinci transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu, 4. lig maçında 3. kez rakip fileleri havalandırdı.
Karşılaşmaya yedek başlayan İtalyan futbolcu, 65. dakikada Milot Rashica’nın yerine oyuna girdi.
KEREM’DEN ŞIK FRİKİK
Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 59. dakikasında ceza yayından kullandığı serbest vuruşta topu ağlara gönderdi.
24 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçıyla Süper Lig’deki gol sayısını 8’e yükseltti. Milli futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.
Müsabakaya 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 72. dakikada yerini Berkan Kutlu’ya bıraktı.
EVDEKİ YENİLMEZLİK 13 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle ligde sahasındaki yenilmezliğini de sürdürdü ve 13’e çıkardı. Aslan bu maçla birlikte Süper Lig’de bu sezon evinde 14. karşılaşmasına çıktı. Galatasaray söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet alırken 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi.
MAÇ SONU ÜÇLÜSÜ TORREIRA VE ICARDI’DEN
Mücadelenin sona ermesinin ardından Sarı-Kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Bir kale arkasındaki tribüne maçta hat-trick yapan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, diğer tribüne de Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira üçlü çektirdi.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Galatasaray – Kayserispor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Galatasaray – Kayserispor maçının tartışmalı pozisyonları…
1. DAKİKADA VICTOR NELSSON’UN MAME THIAM’A FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?
Bülent Yıldırım: Çizgi defans ve göbekteki oyuncu işi şansa bırakmıyor. Ne yapıyor?
Bülent Yıldırım: Ortada top var mı? Yok. Bu oyuncu dönse ne yapacak? Umut vadeden bir durum olabilecek. Arkada engelleyecek kimse var mı? Yok. Ben, bunun net sarı kart olması gerektiği fikrindeyim.
Seçim Demirel: Maçın hemen başında olan bu tarz pozisyonlar, hakemin maçtaki tamamen yönetimsel kişiliğini ortaya koyan pozisyonlar. Burada Galatasaraylı oyuncunun rakibine yaptığı bir müdahale var. Topla oynamak istiyor ama oynayamayıp rakibine bir müdahalede bulunuyor. Sert bir beden diliyle hemen gelip bir uyarı da kabul görürdü ama sarı kart da çok doğru olurdu. Burada hakem, her ikisini de yapmayarak hatalı bir kararla başlıyor.
Deniz Çoban: Şu pozisyonla ilgili niye bariz gol şansı değil gibi tartışmalar da var. Hani klasik bir söylem var ya ‘son adam’ diye… Son adam diye bir kriter yok bariz gol şansında. Önemli olan bir oyuncunun bariz gol atma şansı var mı?
Bülent Yıldırım: Thiam, henüz top kontrolüne tam sahip değil ve arkası dönük.
Deniz Çoban: Oyunun yönü henüz kaleye doğru değil. Thiam, her ne kadar faule bariz kalmayıp topu kontrol etse bile yönü kendi kalesine dönük, sırtı rakip kaleye dönük. O yüzden burada bariz gol şansı düşünülmez. Sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum.
Deniz Çoban: Seçim Hocamın dediği çok önemli. Her hafta aynı şeyi söylüyoruz. Hakemlerimizin eline 1. dakikada, 3. dakikada, 5. dakikada fırsat geçiyor. “Benim limitim burası” diyemiyor. Diyemediği için de oyunu bozan oyuncular, 90 dakika boyunca oyunu bozmaya devam ediyorlar. Maç kontrolü bakımından çok önemli bir husus bu aslında.
39. DAKİKADA GALATASARAY LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Herhangi bir elle oynama ihmali göremiyorum. Şu pozisyona baktığımızda bir elle oynama ihlali göremiyorum ben kendi adıma.
Seçim Demirel: Penaltıya bakıldığında da siyah formalı oyuncu, topla oynamak isterken maalesef onu başaramayıp rakibinin ayağına vuruyor. Dikkatsiz bir harekette bulunuyor daha doğrusu. O nedenle penaltı kararı son derece doğru.
Bülent Yıldırım: Kerem, topu çeldikten sonra istemsiz de olsa kramponla bileği yoklayacak. Bu dikkatsiz bir fauldür. Rakip ceza alanı içerisinde olduğunda da buna penaltı verilir.
Bülent Yıldırım: Penaltıda hiçbir şüphem yok, hakemi kutluyorum. Şurada omuz başına değdiğini görüyoruz. İhlal olacak bir yerde temas görmüyorum.
Deniz Çoban: Zaten o ihlal olmayan yere çarptığı zaman top böyle yükselerek gider. Omuz başına çarparsa top işte böyle yükselir. Aynı fikirdeyim sizinle. Bu pozisyonda hakem açısından bir problem olmadığını düşünüyorum ben de.
45+6. DAKİKADA KAYSERİSPOR ALEYHİNE VERİLEN PENALTI VE KIRMIZI KART KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Hakem, Galatasaraylı oyuncunun faul yaptığı gerekçesiyle hücum faul çaldı.
Bülent Yıldırım: Skandal.
Deniz Çoban: Sonrasında Kayserisporlu oyuncunun tabanı, rakibinin yüzüne geldi. Yaralayıcı hamle olduğu oyuncunun yaralanmasından da açıkça belli. VAR devreye girdi.
Bülent Yıldırım: Bu süreçte değerlendirilecek çok şey var. İyi ki Video Hakem Mustafa İlker Coşkun varmış. Yoksa hakem burada… Defalarca seyrettik, Emrah sadece beklemediği anda top başına düştüğü için başını tutuyor.
Bülent Yıldırım: Diğer ihlal yani şu Majid Hosseini’nin toptan sonraki rakibinin nerede olduğunu bilirken tabanıyla yüzüne yaptığı gaddar hamleyi gördükten sonra düdük çalıyor.
Bülent Yıldırım: Yani Emrah için hemen anında çalmıyor. Sanıyorum çözemiyor. Bunu çözemiyorsa bu maçları nasıl yönetiyor? Buraya kadar gelme sürecine de bakmak gerekir mi? Çünkü hakem kardeşimiz en başından sonuna kadar olabilecek en iyi konumda, önünde kimse yok. Bütün açılardan izleyeceğiz. Olmayana faul çalıyor ve darbeli, yaralayıcı tarzda faullü bir oyunu kaçırmış oluyor. Video Hakem’i kutluyorum. Doğru bir zamanlama. Hakemin de zaten bu dakikada dağıldığını gördük.
Bülent Yıldırım: Video Hakem tekniği açısından o garantili gitti. Önce penaltıyı sonra Emrah’a faul olmadığını gösterdi ama naçizane tavsiyem o süreç zamanlamasında biraz daha kendi karar vermiş gibi değil de hakemin önce neye faul çalıp, çalmadığını gösterip daha sonra penaltıyı ve ciddi faullü oyunu göstermesi daha doğru bir yaklaşım olurdu.
Bülent Yıldırım: Bu pozisyon, net bir kırmızı kart. Tartışacak hiçbir tarafı yok. Video Hakem’i kutluyorum. Hakem skandalını engellediği fikrindeyim.
Seçim Demirel: Farklı bir görüşe sahip değilim. Şuna, “Penaltı değil” diyen çıkmaz zaten. Ama siyahlı oyuncunun yaptığını da gerçekten çok vahim görüyorum. Karşıdan gördüğü bir rakibine ayağını kaldırıp… O ayağı yere indirmektense rakibine doğru götürüyor olması çok riskli ve çok tehlikeli. Rakip için yaralayıcı. Penaltı ve kırmızı kart kararı son derece doğru. VAR müdahalesi son derece doğru. Ama tabii ki burada beklenen hakemin bu pozisyonu görüp değerlendirmesi… Hakemin bu pozisyonu süzememiş olması, onun adına çok ciddi bir skandal hata.
Bülent Yıldırım: Hocam, hangisi daha büyük diye bir soru soracağım. Kulağa düşen beklenmedik top mu yoksa surata inmiş bir taban mı? Bayağı darbeli vuruyor bir de. Affetmiyor yani rakibini.
Deniz Çoban: Temel prensipte söylediğiniz her şey, katıldığım konular. Hafta arası Samsunspor – Tuzlaspor maçında son dakikada bir VAR müdahalesi oldu ve hakem, monitöre izlemeye gidemedi. Maşallah bizde VAR monitörü kapalı gişe. Kimse yaklaşamıyor oraya. Burada da öyle. Bu iş zannediyorum önümüzdeki sene artık çözülmesi gereken bir husus. Bu VAR monitörü, burada kapalı gişe oynuyor. Karşı tarafa alınması lazım artık. Bakın gelemiyor hakem. Bir de oradaki baskıyı düşünün. Herkes kafayı getirmiş orada sizi izlerken bir karar vermeye çalışıyorsunuz. Çok kolay olmasa gerek.
Deniz Çoban: Hakem, burada hücum faul verdi. Bilerek mi yaptı, bilmeden mi yaptı ama büyük bir skandalın önüne geçti aslında. Hakem; düdüğü ağzına götürüyor, çalmıyor. İkinci o surata basma olana kadar çalmıyor. Eğer hakem, öncesinde düdüğü çalmış olsa geçmiş olsun VAR, hiçbir şey yapamazdı buna. Belki kırmızı karta karışırdı ama penaltıyı verdiremezdi.
Bülent Yıldırım: Düdük çalınmış olsa oyun kesilmiş, film bitmiş olacaktı.
Deniz Çoban: Hakem, o an düdüğü çalmadığı için Video Yardımcı Hakem, bu pozisyona müdahil olabildi.
Bülent Yıldırım: Kontrol ettik yukarıda, çok net ikinci hamleden sonra düdük sesi geliyor.
Bülent Yıldırım: İhlal oldu, şimdi çalmaya başladı.
Deniz Çoban: Zamanlama açısından problem yok, Video Hakem buna karışır.
Bülent Yıldırım: İyi ki çalmamış.
Deniz Çoban: İyi ki çalmamış.
Deniz Çoban: Çok tesir eden bir durum yok ama Video Yardımcı Hakem, bu pozisyona nasıl karışır? Hakem, öncesinde bir faul tespitinde bulunmuş. Önce hakeme bunun faul olmadığını göstermesi lazım ondan sonra penaltı beklentisini izlettirmesi gerekirdi. Direkt penaltıyı göstermeye başladı. Hakem yerine karar verdi. “Öncesinde faul yok” dedi Video Yardımcı Hakem. Faule benzeyen bir şey olsa sıkıntı olurdu ama bunun öncesinde faule benzeyen bir şey yok o açıdan.
45+13. DAKİKADA VICTOR NELSSON’UN MAME THIAM’A MÜDAHALESİNDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Bir kere 45+13 çok uzun… Yani verilen ve oyunda duran süreye göre çok uzun bir süre. Tabii dağıldı. İster istemez etkilenmiştir süreçten.
Bülent Yıldırım: Faul ile ilgili hiçbir şüphe yok. Niye? İki elle rakibi tuttunuz, alttan da çelme taktınız. Her türlü garanti iş yaptınız.
Bülent Yıldırım: Bizim burada sorgulayacağımız faul esnasında… Türkiye’de yanlış bilinen o ‘son adam’ efsanesi ki öyle bir şey yok. Bariz gol şansı var mı, yok mu diye kriterler var. Bu faul olmasaydı bunun sonucu ne olurdu diye hakem belirlerken topun hızı, yönü, şiddeti, rakip oyuncuların konumu, topun kontrolü ya da kontrol olasılığına bakılıyor.
Bülent Yıldırım: Bu olaya baktığımızda net bir faul. Oradan çıkardığınızda Nelsson’u bu topa müdahale edebilecek başka bir Galatasaraylı oyuncu yok.
Bülent Yıldırım: Tek tartışmalı durum var burada. Top yüksekten geldiği için… Faul zamanlaması top neredeyken oldu? Bu çok değerli.
Bülent Yıldırım: Çünkü şu an olmuş olsa top kontrolünden asla bahsedemeyiz. Bu, sarı kart olurdu.
Bülent Yıldırım: Ancak ihlal başladı, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor ve şimdi bir de üstüne çelme düştü. Enteresandır Thiam’ın arkasına çarptı.
Bülent Yıldırım: Sonuçtan gidelim. Bariz gol şansı kriterlerinden 5 tanesinin 4’ü %100 var. Yön, hız, şiddet, gol atma olasılığı… Sadece topun kontrol olasılığı konusunda soru işareti söz konusu olabilir. O yüzden VAR devre dışı. Bunu bir önceden söyleyelim.
Bülent Yıldırım: Hakemlik tekniği açısından oyunu çok iyi okuyan bir hakemin ki faulün nasıl olduğunu da görüyor aslında ve buna kırmızı kart vermesi en doğru karar olurdu fikrindeyim. Çünkü topun kontrol edilme şansı bayağı yüksek. Nelsson, bunu yapmasa Thiam adımlamasını ayarlar. Kontrolünü ayarlayabilir. Çok çok yüksek.
Bülent Yıldırım: En doğru karar kırmızı kart olmalıydı. Oyunun gidişatını hisseden, oyunu okuyan bir hakemin burada kırmızı kart çıkarması gerekirdi. Video Hakem, burada değerlendirme dışıdır. Çünkü yoruma açık bir kriter olduğu zaman “Girmeyin” deniyor. Yapabileceği bir şey yok. Bu hatayı baştan sona Mustafa Kürşad Filiz’e yazarım. Bu, bence bariz gol şansı.
Seçim Demirel: Kriterleri okudu Bülent Hocam. Yönü kaleye dönük, savunma oyuncularının konumu, yetişecek başka oyuncu yok, mesafe hepsi uygun. Tek şüpheli kriter top kontrolü… Bu tamamen yoruma açık. Siz dersiniz ki, “Top kontrol ihtimali yüksek” ben, “Değil” derim, Deniz Hocam daha farklı düşünebilir. Burada topun yüksekliği çok önemli aslında. O faul yapıldığı zaman ne kadar yükseklikte? Faul konusunda zaten hiç şüphe yok.
Seçim Demirel: Burada tutmaya başlıyor. Top, artık o kadar aşağı inmiş ki. Zaten o müdahaleyi yapmasa arkadaki oyuncu o top, siyah formalı oyuncunun önüne düşecek ve gidip gol yapacak. O top, müdahale yapıldığı anda daha yukarıda olsaydı, “Her iki oyuncunun da topu alma olasılığı aynı” derdik ama burada onu söyleyemeyiz, top çok aşağı inmiş. O nedenle ben, bu pozisyonun bariz gol şansı olduğunu ve mutlaka kırmızı kartla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. VAR için de bence kanıt var. Bu pozisyona bence VAR, müdahale edebilirdi ama belirttiğim gibi kontrol olasılığını yoruma açık dersek o zaman tabii ki VAR, devre dışı kalıyor.
Deniz Çoban: Ben de kırmızı kart olması gerektiğini, kırmızı kart olsa çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Eski bir hakem olarak ya yorumunuz farklı olabilir, görmediğiniz yerde olabilir ama bazı oyuncular var ki oyunu bozan falan… Yakalayıp cezalandırmadan maçı bitirdiğiniz zaman pek kabul görmez. Yani şurada Nelsson’a faulü çalsa, gitse sarı kartı gösterse, “Katılmıyoruz ama bu da bir yorumdur. Hakemin yorumu böyle, saygı duyuyoruz” deriz. Ama bu pozisyona hiç düdük çalınmaması kabul edilemez.
57. DAKİKADA GALATASARAY’IN KEREM AKTÜRKOĞLU İLE BULDUĞU FRİKİK GOLÜNE OLANAK SAĞLAYAN POZİSYONA İLİŞKİN FAUL KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Kendini attığında o kadar canı yanmış gibi bir beden dili kullandı ki tekrar tekrar izledim nereye, nasıl bir müdahale var diye ama hiçbir müdahale göremiyorum. Yere düşerken arkadan kramponun alt kısmına bir temas geliyor ama bu da ihlali gerektirecek bir müdahale değil. Ben, bir ihlal göremedim.
Bülent Yıldırım: Faule benzetmiş tepkileriyle. Hakemi kandırmış. O da ezbere çalıyor. Asla böyle bir faul olmaz. Bu da gitti gol oldu. Hakemin notunu düşürdü diye düşünüyorum.
Deniz Çoban: Galatasaray’ın penaltı kazandığı pozisyonda VAR’a gitmeden önce çaldığı hücum faulde, hiçbir şey yoktu çaldı. Burada da hiçbir şey yoktu çaldı. Faul olan pozisyonları devam ettirdiği oldu. Gerçekten faul standardı yoktu. Bugün bu maçın 6-0 bitmesi hakem arkadaşımızın çok eleştirilmesinin önüne geçecek. Hakem arkadaşımız için de bir şans ki alıp, izleyip, hatalarına bir daha bir daha bakma şansı olur. Şu golle maçın 1-0 bittiğini düşünsenize… Herkes bu faulü konuşurdu.