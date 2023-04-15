Galatasaray – Kayserispor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: En doğru karar kırmızı kart olmalıydı!

Deniz Çoban: Şu pozisyonla ilgili niye bariz gol şansı değil gibi tartışmalar da var. Hani klasik bir söylem var ya ‘son adam’ diye… Son adam diye bir kriter yok bariz gol şansında. Önemli olan bir oyuncunun bariz gol atma şansı var mı?

Bülent Yıldırım: Thiam, henüz top kontrolüne tam sahip değil ve arkası dönük.

Deniz Çoban: Oyunun yönü henüz kaleye doğru değil. Thiam, her ne kadar faule bariz kalmayıp topu kontrol etse bile yönü kendi kalesine dönük, sırtı rakip kaleye dönük. O yüzden burada bariz gol şansı düşünülmez. Sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum.