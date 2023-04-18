Galatasaray, kez gözüne Alanyaspor’u kestirdi! Hesap sırası…

Süper Lig’de en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, bir yeni haftaya daha farkı 9’a çıkararak başlamayı hedefliyor. Ersun Yanal yönetiminde çıkış arayan Alanyaspor’a bu akşam konuk olacak Sarı Kırmızılılar, bir yandan zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, diğer taraftan ilk yarıdan kalan son hesabı da kesmenin planlarını yapıyor. Galatasaray, 3 maçlık periyotta Adana Demirspor’la berabere kalmış, Kayserispor’a yenilmiş, ardından 2-0 öne geçip 10 kişi kaldığı olaylı Alanyaspor sınavında 68 ve 90+1’de yediği gollerle 2 puan kaybetmişti.

MÜTHİŞ SERİ BÖYLE BAŞLADI

Bu 3 maçtan sadece 2 puan çıkarınca yarışta ciddi sıkıntılar yaşayan Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarıda ise tabloyu tam tersine çevirmeyi başardı. İlk olarak Adana Demirspor’u mağlup eden Cim Bom, en son Kayserispor’u evine 6 golle uğurladı. Bugün de Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefleyen Cim Bom, böylece ilk yarıdaki 3 maçlık periyodun hesabını tamamen kapatmış olacak. Aslan, ilk devredeki Alanya beraberliğinden sonra ise 14 maçlık galibiyet serisiyle zirveye damgasını vurmuştu.

KAZANAN TAKIMLA DEVAM

Florya’da dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Antalya’ya geçen Sarı-Kırmızılı ekipte tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Okan hoca, Kayserispor maçında ortaya koydukları mücadele ve disiplinin bir benzerini Alanya deplasmanında da görmek istiyor. Buruk’un kazanan kadroda ciddi bir değişiklik yapması beklenmiyor.

GÖZLER YİNE ICARDI’DE

6-0’lık Kayserispor maçına 3 golle damgasını vuran Icardi, Alanya deplasmanında da Aslan’ın en büyük kozu olacak. 16 lig maçında 12 gol atan, kupayla beraber 13 golü bulunan Arjantinli yıldız, büyük maçlardaki üstün performansını bu akşamki kritik virajda da tekrarlamak istiyor.

ALANYASPOR: 3 GALATASARAY: 7

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 13 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, Turuncu-Yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 maç da berabere sona erdi. Aslan’ın 27 golüne, Akdeniz ekibi 16 golle cevap verdi.

DEPLASMANDA DA İŞLER YOLUNDA

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 13 kez deplasmanda maç yaptı. Sarı-Kırmızılılar 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan aldı. Bu alanda zirvede yer alan Aslan 28 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü. Cim Bom son olarak dış sahada Konyaspor ile karşılaştı ve 2-1 mağlup oldu.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada kalesinde19 gol gördü. Sarı Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk’un takımı, 12 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Aslan ayrıca attığı 60 golle de Fenerbahçe’nin ardından en çok gol kaydeden ikinci takım olarak dikkat çekiyor.