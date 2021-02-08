Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

İSTANBUL (AA) – Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımızın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.