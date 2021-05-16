Galatasaray Kulübü, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) – Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in son haftasında dün Helenex Yeni Malatyaspor ile oynanan maçı izlerken kalp krizi geçirerek vefat eden taraftarı Muharrem Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftarımız Muharrem Günay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.