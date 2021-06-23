Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda seçilen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, görevi devralan yönetim kurulundaki görev bölümü şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan yardımcısı: Bikem Kanık

Genel sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim kurulu sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

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