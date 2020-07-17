Galatasaray Kulübünden Arda Turan açıklaması:

İSTANBUL (AA) – Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in, futbolcu Arda Turan'ın transferi hakkında görüştüğü iddialarını yalanladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir." ifadelerine yer verildi.