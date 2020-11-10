Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi Burak Elmas'tan seçim açıklaması:

İSTANBUL (AA) – Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun seçim kararı almasının ardından kulübün eski yöneticilerinden Burak Elmas, seçim çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Elmas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Galatasaray Yönetim Kurulu, 19-26 Aralık tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasaray'ımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacıyla yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.