Galatasaray Kulübünün kongresi

İSTANBUL (AA) – Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 23. sandık sonunda Eşref Hamamcıoğlu 38 oy farkla önde yer aldı.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, açılan 22. sandıktan Eşref Hamamcıoğlu'na 47, Burak Elmas'a 43, Metin Öztürk'e 30, Yiğit Şardan'a 14, İbrahim Özdemir'e de 3 oy çıktığı belirtildi. 138 oyun kullanıldığı 22. sandıkta, bir oyun da geçersiz sayıldığı aktarıldı.

Toplam 156 oyun kullanıldığı 23. sandıkta da Hamamcıoğlu'na 43, Burak Elmas'a 70, Metin Öztürk'e 33, Yiğit Şardan'a 9, İbrahim Özdemir'e de bir oy çıktığı belirtildi.

Açılan 23 sandık sonucunda Eşref Hamamcıoğlu bin 133 oya ulaşırken, Burak Elmas bin 95, Metin Öztürk 650, Yiğit Şardan 438, İbrahim Özdemir ise 79 oy topladı.