Galatasaray Kulübünün kongresi

İSTANBUL (AA) – Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 24. sandık sonunda Eşref Hamamcıoğlu 36 oy farkla önde yer aldı.
Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, açılan 24. sandıktan Eşref Hamamcıoğlu'na 56, Burak Elmas'a 58, Metin Öztürk'e 39, Yiğit Şardan'a 10, İbrahim Özdemir'e de bir oy çıktığı belirtildi.
Toplam 166 oyun kullanıldığı sandıkta, 2 oy geçersiz sayıldı.
Açılan 24 sandık sonucunda Eşref Hamamcıoğlu bin 189 oya ulaşırken, Burak Elmas bin 153, Metin Öztürk 689, Yiğit Şardan 448, İbrahim Özdemir ise 80 oy topladı.