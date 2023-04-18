Galatasaray maçı öncesi Karagümrük’e art arda kötü haberler!

Süper Lig’in 30. haftası bugün iki maçla başladı. Fatih Karagümrük, Ümraniyespor’u konuk etti, Galatasaray da Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Karagümrük 4-2 kazanırken, Aslan da 4-1’le 3 puanın sahibi oldu. Pazar günü de Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Karagümrük’ü ağırlayacak.

İkisini kaybetti

Kırmızı-Siyahlılar zorlu maç öncesinde kazanıp moral bulsa da mücadelede yaşananlar keyifleri kaçırdı. Sezon başında Sarı-Kırmızılılar’dan kiralanan genç kaleci Batuhan Şen sakatlanarak 25’te kenara geldi. 34’te Özbek yıldız Otabek Shukurov gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 52’de Mbaye Diagne ile Andrea Pirlo arasında gerilim yaşandı. Karşılaşmanın uzatma anlarında da Batuhan’ın yerine kaleyi devralan Emiliano Viviano sarı kart görerek cezalı listesine adını yazdırdı.

3. kaleci…

Ümraniye karşısında 3 puanı alan Karagümrük 4 gün sonra oynanacak Galatasaray sınavı öncesinde kesin olarak Shukurov ile Viviano’yu kaybetti, Batuhan’ın da oynaması zor görünüyor. Kırmızı-Siyahlılar eğer zorlu maçta lider karşısında iki kalecisinden yararlanamazsa üçüncü file bekçisi 23 yaşındaki Cem Kablan’ın görev yapması bekleniyor.