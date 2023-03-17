Galatasaray maçı sonrası Oğulcan Ülgün: Tek amacımız onların serilerini bozmaktı

Süper Lig’in 25. haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. 90+3 dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Oğulcan Ülgün, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın serisini bozma hedefiyle maça hazırlandıklarını belirten Ülgün, “Galatasaray, ilk devredeki maçta bizim gol yememe serimizi bozmuştu. Bugün için bizim de tek amacımız onların galibiyet serisini bozmaktı. Sadece galibiyete odaklandık. Bütün hafta buna odaklandık. Hocamız bizi böyle hazırladı. Galibiyetten başka çaremiz yoktu. Takım içinde hep konuşuyordurk. Ya hep ya hiç maçıydı bizim için. Bu maçla birlikte kendimizi biraz daha rahatlattık. 3 puanın keyfine varmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraftarların desteğine de dikkat çeken Oğulcan Ülgün, “Gol atamıyorduk. Bu, bizim için çok büyük bir baskıydı. Biraz daha paylaşımcı olsak daha erken şekilde önceki atamadığımız maçlarda da atabilirdik. Bu maç için bütünleştik. Dün taraftar gruplarımız da geldi. İlk defa bu 5 maçlık periyotta bu kadar bütünleştik. Herkes bizim arkamızdaydı bugün. Bunu çok belli ettiler. Taraftarımız; bize kötü söz de söyleyebilirler, söylüyorlar da, haklılar ama bizim arkamızda oldukları zaman böyle skoru alabiliyoruz, arkamızda bir güç oluyor. Diğer türlü taraftarımız, rakibe değil de bize baskı yaptığı zaman sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.