Galatasaray maçı sonrası Salih Uçan: İnşallah böyle kazana kazana devam ederiz

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların yıldızlarından Salih Uçan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarları önünde kendileri adına sezonun son büyük maçını kazanmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Uçan, “Hisler çok iyi. Herkes, soyunma odası… Gırgır şamata, herkes çok mutlu. Tabii zor bir maç. Galatasaray, şampiyonluğa oynuyor. Biz de puan olarak geride kalmıştık. Yukarıyı tırmalıyoruz, istiyoruz. Son maçların birçoğunu kazandık. Sadece Trabzonspor deplasmanında o güne özel bir formsuzluk oldu. Son maçlar hep böyle bir tık daha yukarı, bir tık daha yukarı… İlk maçta onlara deplasmanda yenilmiştik. Bugün burada taraftarımız önünde ligin bizim adımıza son büyük maçında taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk ve gerçekten ilk 15-20 dakikası hariç geriye kalan her bir dakika, her bir saniye çok iyi mücadele ettik. Sonucunda da çok keyifli bir maç oldu” dedi.

Kazana kazana sezonun sonunu getirmek istediklerini ifade eden Salih Uçan, “Zaten ateşliydik. Maçın başında bir giremedik böyle. Maça ısınamadık 15-20 dakika herhalde. Sonrasında rahatladık, oyunun yönünü çevirdik, pas yapmaya başladık. Sonra Galatasaray çözüldü zaten. Üstün olan taraf bizdik, daha çok pozisyon yakalayan bizdik. Daha farklı da bir maç olabilirdi. Özellikle ikinci yarının başında istekli, arzulu orta sahada çok top kaptık. İleriye iyi paslar da attık. İşin finalinde maçı kazandık. Taraftarımız da mutlu biz de mutluyuz. İnşallah böyle kazana kazana devam ederiz” dedi.