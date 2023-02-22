Antalya’da kampa giren Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, sezon başı kampına gidiyormuş gibi oyuncularından odaklanmasını isterken Sarı Kırmızılılar’da yeni transferler Zaniolo ve Adekugbe’nin ilk kez Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Cim Bom, Başkent ekibinin ardından Antalya’daki ikinci maçını Pendikspor’la oynayacak.

Galatasaray maçı yayını var mı? Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün Belek’te oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak Galatasaray Gençlerbirliği hazırlık maçı basına ve taraftara kapalı olacak. Yayını olmayan karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Lige geri döndükten sonra 50 gün içerisinde 3 maç

Sarı-Kırmızılılar, ülkemizde yaşanan deprem felakatinin ardından lige geri döndükten sonra 50 gün içerisinde 3 maça çıkacak. Galatasaray, bu süre içerisinde ise temposunu ve ritmini yeniden kaybetmeden, lige odaklanmayı hedefliyor. Özellikle Gaziantep FK maçının hükmen kazanmasının ardından galibiyet serisi 13 maça yükselecek olan Cim Bom, Antalya’da kampa girdi. Aslan, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk ise, kamp öncesinde konuştu. 49 yaşındaki teknik adam, sanki sezon başı kampına gidiyormuş gibi oyuncularından odaklanmasını istedi.