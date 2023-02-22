Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bugün Gençlerbirliği’nin ardından Pendikspor’la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Buruk, her iki karşılaşmaya da farklı 11’lerle başlamayı planlıyor. Antalya kampının son gününde Alanyaspor’la karşılaşacak Sarı Kırmızılılar, 3-5 Mart arasında deprem bölgesine bağış yapmak için Adana Demirspor, İstanbulspor ve Eyüpspor’un katılacağı bir turnuva düzenleyecek.

Galatasaray maçı yayını var mı? Galatasaray Pendikspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün oynanacak ve saat 19.00’te başlayacak Galatasaray Pendikspor hazırlık maçı basına ve taraftara kapalı olacak. Yayını olmayan karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rachica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi, Enes Büyük

Kampta son maç Alanyaspor’la

Antalya kampının son gününde 26 Şubat Pazar saat 18.00’de Galatasaray’ın Alanyaspor ile Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynayacağı dostluk maçının biletleri satışa çıktı. Bu karşılaşmadan elde edilecek bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak. Bilet fiyatları ise tribün kategorisine göre 100, 200 ve 500 TL arasında değişiyor.

24. haftayı boş geçiyor

Galatasaray, ligin 24. haftasında deprem sonrası ligden çekilen Gaziantep maçının iptal olmasıyla birlikte haftayı maç yapmadan tamamlayacak ve hazırlıklarını 20-26 Şubat tarihlerinde Antalya’da yapacağı kampla devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibin yanı sıra Adana Demirspor da Hatayspor maçının iptali nedeniyle haftayı boş geçecek. İstanbulspor da haftanın BAY takımı. 1. Lig’in en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Eyüpspor’un ise Adanaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle 24. haftada maçı yok.

Okan Buruk oyuncularından odaklanmasını istedi

Sarı-Kırmızılılar, ülkemizde yaşanan deprem felakatinin ardından lige geri döndükten sonra 50 gün içerisinde 3 maça çıkacak. Galatasaray, bu süre içerisinde ise temposunu ve ritmini yeniden kaybetmeden, lige odaklanmayı hedefliyor. Özellikle Gaziantep FK maçının hükmen kazanmasının ardından galibiyet serisi 13 maça yükselecek olan Cim Bom, Antalya’da kampa girdi. Aslan, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk ise, kamp öncesinde konuştu. 49 yaşındaki teknik adam, sanki sezon başı kampına gidiyormuş gibi oyuncularından odaklanmasını istedi.

Muslera, Kasımpaşa maçında sahada

Trabzonspor maçında ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi planlanan Fernando Muslera’nın, planlanandan daha erken formasına kavuşması bekleniyordu. Gelen son haberlere göre Uruguaylı file bekçisi, 11 Mart’ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada sahada olacak.