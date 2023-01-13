Galatasaray, Mauro Icardi’nin tapusunu alıyor! İşte verilecek astronomik bonservis…

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray bugün sahasında Hatayspor’u konuk edecek. Geçen hafta Kadıköy’de Fenerbahçe ‘yi 3-0 gibi flaş bir skorla geçen ve zirvede ezeli rakibine 4 puan fark atan Cim Bom bugün de Hatay engelini geçerek derbi zaferini anlamlandırmayı hedefliyor.

Galatasaray-Hatayspor: 2-2

Galatasaray ile Hatayspor Süper Lig’de 5. kez rakip olacak. Sarı-Kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, Bordo-Beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Aslan’ın 7 golüne, Hatay ekibi 8 gollekarşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1’lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazanmıştı.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cim Bom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

Mertens kart cezalısı

Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Belçikalı futbolcu Dries Mertens, cezasından dolayı Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Galatasaray’da ayrıca sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross kadroda yer alamayacak.

4 futbolcuda sarı alarm

Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem, Abdülkerim ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada İstanbul’da oynanacak Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

9 maçtır kazanıyor

Aslan’ın, 7’si Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe’yi, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü’nü yendi.

İç sahada karnesi iyi

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon evinde 7 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan aldı. Aslan, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, ligde sahasında son olarak Ankaragücü ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.

Uğur Çiftçi, Aslan oluyor

Galatasaray’ın sol bek transferinde flaş gelişme… Gündemdeki 3 yerli aday arasında bu kez Uğur Çiftçi’nin ön plana çıktığı ve resmi imzaların artık çok yakın olduğu öğrenildi. 4.5 yıldır Sivasspor forması giyen ve istikrarıyla dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı, Kırmızı-Beyazlı kulübün de transfer onay verdiği belirlendi.

Para artı oyuncu

Uğur Çiftçi’nin yanı sıra Güray Vural ve Aziz Behich’le de görüşen Galatasaray Yönetimi’nin, teknik direktör Okan Buruk’un talebi üzerine tercihini Sivassporlu oyuncudan yana kullandığı ifade edildi. Tecrübeli sol bekin bonservisine karşı, takımdaki genç oyunculardan birinin kiralık olarak Sivas’a verileceği de gelen haberler arasında.

Çalımbay da açıkladı!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da Ajansspor’a yaptığı açıklamada, “Uğur Çiftçi’nin transferi için Galatasaray’la yüzde 90 anlaştık. Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik. Galatasaray’dan Emre Taşdemir de gelecek. Yusuf Demir için konuştuk ancak net bir durum yok. Santrfor transfer edeceğiz” dedi.

Wright ısrarı sürüyor

Bir yandan Icardi’nin bonservisini PSG’den almaya çalışan Galatasaray, diğer taraftan Antalyaspor’un 24 yaşındaki forvetiHaji Wright için de girişimlerini sürdürüyor. Güney ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle birçok farklı formül belirleyen Sarı-Kırmızılılar, PSG’den olumsuz geri dönüş olması halinde, transfer bütçesinin bir kısmını Wright’ın bonservisine kullanacak.

Fenerbahçe ve Crystal Palace da devrede

Ancak Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Crystal Palace’ın da renklerine bağlamak istediği Haji Wright konusunda Antalyaspor’un geri adım atmaması, işleri bir hayli zorlaştırıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, kiralık sözleşmesi feshedilecek olan Seferovic’in yerine ara transfer döneminde mutlaka bir golcü takviyesi planlıyor.

Her şey Icardi için

Cim Bom, Türkiye şartlarında çok büyük bir transfer operasyonuna imza atmaya hazırlanıyor.. Sezon başında Mauro Icardi’yi PSG’den sadece maaşının 750 bin Euro’luk kısmınını artı imza parası ödeyerek kiralayan Sarı-Kırmızılılar, bir süredir 29 yaşındaki futbolcunun kiralama kontratını 1 sezon daha uzatmaya çalışıyordu.

‘Burada kalmaya hazırım’

Bu süreçte yapılan görüşmelerde Icardi’nin, “Ben burada kalmaya hazırım, kulüplerin anlaşması yeterli” demesi, Aslan’ın iştahını daha da kabarttı. Başkan Dursun Özbek’le Erden Timur’un yaptığı son toplantıdan, “Böyle bir yıldızın yolu bir daha kolay kolay Türkiye’ye düşmez” düşüncesiyle kesenin ağzını açma kararı çıktı.

Bu ay bitirmek istiyorlar

PSG’nin mevcut durumda Icardi’yi yeniden kiralamaya sıcak bakmadığı biliniyordu. Sarı-Kırmızılı yönetim ise tüm şartları zorlamaya hazırlanırken, bu kez Arjantinli golcünün bonservisini alma fikri üzerinde uzlaşıldı. Yönetimin kişisel kefaletler kullanılarak ortaya koyduğu bütçe ise tam 15 milyon Euro. Eğer PSG kabul ederse, 29 yaşındaki golcünün bonservisinin bu ay itibarıyla alınması planlanıyor. Böylece Süper Lig tarihinin en yüksek bütçeli transferlerinden biri gerçekleşmiş olacak.

Metin Karabaş