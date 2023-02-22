Galatasaray, Muhammed Emin Özkan’ın babasını ağırladı! Zaniolo ile buluştu…

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan, Türkiye’yi yasa boğmuştu. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan, sosyal medya hesabının profil fotoğrafını Mauro Icardi yapan, Fatih Terim’i çok seven genç futbolsever, Trabzonspor maçının ardından kar üzerine Icardi yazmış ve o anın fotoğrafını sosyal medyasından paylaşmıştı.

Transfer, Muhammed’e adandı

Aslan’ın o dönem ilgilendiği Nicolo Zaniolo için de ‘Erden abi naptın sen’ tweetini atarak İtalyan oyuncunun transferini dört gözle bekleyen Muhammed Emin maalesef meydana gelen depremde yaşamını yitirmişti. Galatasaray ile ilgili yaptığı videolarla dikkat çeken genç isim, Aslan’ın imza attırdığı Zaniolo’nun imzasını göremedi. Ancak Sarı-Kırmızılı kulüp, İtalyan süperstarın transferini Muhammed Emin Özkan’a adadı.

‘Muhammed ve tüm Türk halkı için çok üzgünüm’

Galatasaray’ın paylaştığı videoda yeni transfer Zaniolo, “Muhammed ve tüm Türk halkı için çok üzgünüm. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım” ifadelerini kullanmıştı. Zaniolo’nun videoda, 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan anısına 17 numaralı formayı giyeceği görüldü.

İmzalı formasını hediye etti

Aslan çok şık bir harekete daha imza attı. Antalya’da kampta olan Cim Bom, Genç Muhammed’in babasını konakladıkları otelde ağırladı. Sarı-Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ” Depremde hayatını kaybeden taraftarımız Muhammed Emin Özkan’ın babası Doğan Özkan’ı Antalya’da kamp yaptığımız otelde ağırladık. 17 yaşında vefat eden genç taraftarımızın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan’a imzalı formasını hediye etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk da, Doğan Özkan’a başsağlığı dileklerini iletti” denildi.