Galatasaray nereye koşuyor? İçler acısı durum…

Galatasaray, futbolda tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Düşme hattı ile puan farkı sadece 4. Hem yönetim katında hem kulübede hem de yeşil sahada kriz var.

Mesut YILDIRIM

Kasımpaşa yenilgisi, Galatasaray‘da büyük bir kızgınlık ve kırgınlığa yol açtı. Geçen sezonun sonundan itibaren başlayıp devam eden yanlışlar, son yılların en kötü saha performansı ile sarı-kırmızıların küme düşme hattına kadar yakınlaşmasına neden oldu. Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkmak, sorunların üstünü örttü. Gelinen noktada camia huzursuz. SÖZCÜ, ‘Aslan nereye koşuyor’ sorusuna yol açan nedenleri araştırdı:

PARAYLA OLMADI

Son 3 sezonda transfere 39.8 milyon Euro harcandı. Sadece bu sezonun başında Fatih Terim’in de onayıyla 11 futbolcu için kasadan 25.3 milyon Euro çıktı ama bu, saha sonuçlarına yansımadı.

Yabancı transferleri tutmadı. Çöküşteki Rumen futbolunun liginden alınan Cicaldau ve Morutan için 10 milyon Euro harcandı, verim alınamadı.

ORTADA GENÇ YOK

‘Gençleştirme operasyonu’ adıyla yapılan değişim geri tepti. Tecrübesizlik saha sonuçlarına yansıdı. Korkulu rüya görülmesiyle sonuçlandı.

Terim ‘Gençler’ dedi ama kadroda yaşı 20’nin altındaki tek isim olan Bartuğ, sadece 1 maçta 1 dakika süre alabildi!

Kadro mühendisliği yapılamadı. Hastalıklar, sakatlıklar ve cezalar da eklenince kale, stoper, bek, orta saha ve forvet; her bölgenin verimliliğinde sorun yaşandı.

TORRENT TERCİHİ

Tecrübesizlik, kırılganlığa da yol açtı. Takım her geçen hafta özgüven yitirdi. Yenen her gol moral bozdu. Galatasaray bu sezon öne geçtiği maçlarda 18 puan kaybetti.

Terim yine ceza aldı. Yokluğunda kayıplar arttı. Döndüğünde işler değişmedi. Yerine apar topar getirilen ‘sistem adamı’ Torrent’in tecrübesizliği, sistemsiz bir ülke ve takımda ne yapacağı kestirilemedi. Taraftar, Terim sonrası Torrent’i kabullenmedi.

KRİZ ÜSTÜNE KRİZ

Elmas başkanlığındaki yönetim, kendi içindeki krizlerle uğraştı. Fikir ayrılıkları, seçilen isimlerin geçmişi, sosyal medya paylaşımları ve sözleri sürekli sorun çıkardı.

Kriz yönetiminin üstesinden başkanlık deneyimi olmadığı için gelemeyen Elmas’ın Terim hamlesi ters tepti. Hedef tahtasına oturtulan yönetim istifaya çağrıldı.

GİDENLER PİŞMAN ETTİ

Galatasaray’da sezon başında kadro mühendisliği ile ilgili alınan yanlış kararlardan biri de gönderilen oyuncular. Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği isimler, gittikleri takımları sırtlıyor. Alanyaspor‘un Hatayspor‘u 6-0 yendiği maçta ‘hat-trick’ yapan Emre Akbaba, toplam 8 gol-4 asiste ulaştı. Yunus Akgün’ün de Adana Demirspor’da 6 gol-7 asisti var. Galatasaray’da bu rakamları gören tek futbolcu Kerem. Muslera’nın yokluğunda kaleci sorunu tavan yapan Cimbom’un gönderdiği Okan Kocuk da kurtarışlarıyla Giresunspor’u sırtlıyor.

“EN TRAVMATİK 10 DAKİKA!”

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gazete Oksijen’e verdiği röportajda Terim’in gidiş sürecini anlatırken “Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmedi. Fatih Hoca’yı insan olarak, Galatasaray efsanesi olarak çok seviyorum. Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı. Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka. Kayınpederim Faruk Süren’le bile ayrı düşerek bu mücadeleyi verdim. ‘Sportif A.Ş.’de başkan yardımcısı ol’ dedim. Kabul etmedi. Ve son derece medeni biçimde ayrıldı” dedi. Bu arada Elmas’ın, bugün üyelerle yapacağı ‘online’ (çevrimiçi) toplantı 28 Ocak tarihine ertelendi.

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