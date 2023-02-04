Galatasaray o yıldızı bitiriyor! Anlaşma tamam…

Galatasaray, Seferovic’i Celta Vigo’ya gönderirken, bu oyuncudan doğan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Sırp yıldız Luka Jovic için Fiorentina’ya teklifini sundu. Gözler İtalyan kulübünden gelecek yanıta çevrildi. Galatatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un, İtalya’ya giderek bu transfer için son hamleyi yapması bekleniyor.

PULISIC VE ZANIOLO…

Bir de kanat oyuncusu almak için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar’ın listesinde Chelsea’de kadroya girmekte zorlanan Christian Pulisic ile yine Roma’da teknik direktör Mourinho ile sorunlar yaşayan Nicolo Zaniolo’nun olduğu öğrenildi.

GÜNDEM ORTA SAHA TRANSFERİ

Kaan Ayhan’ın gelişi sonrası sol bek transferini rafa kaldıran Aslan, son hamlesini ise Oliveira’yı yedeklemek için orta saha bölgesine yapacak. Bu mevkii için birçok isimle görüşülüyor.

YUSUF DEMİR’E KASIMPAŞA TALİP

Sakatlığı nedeniyle dün de kadroya alınmayan Yusuf Demir’e, Kasımpaşa kiralama teklifinde bulundu. Ümraniyespor’a olumsuz yanıt veren Yusuf’un, Kasımpaşa için kararı bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim, 19 yaşındaki genç yeteneğin düzenli oynama fırsatı bulmasına sıcak bakıyor.

YA KAZIMCAN YA DUBOİS

Cim Bom’un bugün Trabzon maçına yönelik olarak yapılacak taktik provasında, sol bekteiki opsiyon üzerinde durulacak. Okan Buruk, hücum hattındaki yabancı seçimindeelini rahatlatmak için öncelikli olarak Kazımcan’ı bu bölgede deneyecek. Son haftalarda formu yükselen Dubois desol bekteki diğer aday. Okan hoca iki oyuncu arasında bir tercih yapacak. Emre Taşdemir’in kadroya girmesi ise artık çok zor görünüyor.

100 ÜLKEDE YAYINLANACAK

Galatasaray-Trabzonspor maçı dünya çapında 100’den fazla ülkedecanlı yayınlanacak. Bu önemli mücadele, ayrıca Digiturk’ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizceanlatım seçeneğiyle deseyirciyle buluşacak. 24 stadyum kamerası ilesporseverler müsabakanın her anını doyasıya izleyecek.

ICARDİ’DE GERİ SAYIM

Yıllardır aradığı golcüye sonunda kavuşan Galatasaray, onu kolay kolay kaybetmek istemiyor. Sezon başında PSG’den kiralanan Mauro Icardi, 11 lig maçında ortaya koyduğu 8 gol 5 asistlik performansla sezona şimdiden damgasını vururken, Galatasaray taraftarıyla da arasında müthiş bir bağ kurdu.Cim Bom’a ilk geldiğinde bonservisinin alınması mümkün görünmeyen Icardi, zaman geçtikçe işi çok farklı bir boyuta taşıdı. Yönetim ilk etapta Icardi’nin kiralama süresini 1 sezon daha uzatmak üzere görüşmeleri başlatmıştı. Ancak özellikle Arjantinli yıldızdan gelen geri dönüş, Aslan’ın iştahını iyice kabarttı.

GALTİER DE ‘YOK’ DİYİNCE

“Kulüpler anlaşırsa seve seve Galatasaray’da kalırım” diyen Icardi için bu kez bonservis yoklaması başladı. Galatasaray’daki performansı sonrası araya giren Atletico Madrid ile Inter’in de geri adım atmasıyla,Cim Bom’un şansı daha da arttı. Son olarak PSG’nin hocası Galtier’in,”Icardi yeni sezon planlarımızda yok” demesi, süreci daha da hızlandırdı.

ONAY VERMEYE ÇOK YAKINLAR

Galatasaray’a yakın kaynaklar, Fransız kulübünün neredeyse sıfıra yakın bir bonservisle Icardi’nin gidişine onay vermek üzere olduğunu belirtiyor. Icardi’nin PSG yetkililerine “İstanbul’da kalmak istiyorum” demesi de sürecin olumlu ilerlemesinde etkin rol oynadı. Galatasaray Yönetimi şu sıralarda 29 yaşındaki santrforla maaş pazarlığı yaparken, PSG cephesinden de bonservisle ilgili müjdeyi bekliyor.

FOFANA’DA FLAŞ GELİŞME

Okan Buruk’un kadrosunda görmeyi en çok istediği forvetlerin başında gelenDavid Datro Fofana konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün, 20 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralama konusundaChelsea’yle önemli ölçüde anlaştığı öğrenildi.Daha önce genç yeteneği Süper Lig’e göndermek istemeyen İngiliz yetkililer, Avrupa’da transfer döneminin kapanmasıyla, Galatasaray’ın teklifine daha sıcak bakmaya başladılar. Ancak bu kez de Fofana’nın 1.5 yıllık kiralanma teklifine olumsuz geri dönüş yaptığı ve 6 aylık seçeneği değerlendirmek istediği öğrenildi. Galatasaray ileChelsea arasında bir görüşme daha gerçekleşecek.