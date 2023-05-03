Galatasaray omuz omuza! Florya’da coşku, birlik ve beraberlik ortamı

Süper Lig’de üst üste gelen Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş yenilgisiyle zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray’da, farkın erimesiyle bozulan moralleri düzeltme çalışmaları dün itibarıyla başladı. Şampiyonluk yolundaki son viraja girilirken yeniden pozitif bir hava yakalamak isteyen Sarı Kırmızılılar, kapılarını dış dünyaya açtı. İki günlük iznin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Başakşehir sınavının hazırlıklarına başlayan Galatasaray’ın dünkü idmanında taraftarlar tribünleri tamamen doldururken, antrenman maçı lig temposunda ve müthiş bir atmosferde gerçekleşti.

TARAFTARIN İLGİSİ BÜYÜK

Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur da Florya’ya giderek hem teknik ekibe hem de oyunculara tam destek verdi. Okan Buruk, yöneticilerle bir süre sohbet ettikten sonra takımın başına geçti ve çalışmaların startını verdi. Futbolcular ise taraftarların sevgi ve ilgisine aynı şekilde karşılık verdi. Bir basın ordusu tarafından takip edilen bu idmanla birlikte, Galatasaray’da birlik beraberlik ortamı yeniden sağlandı. Taraftarların antrenmana ilgisi öyle yoğundu ki, Florya’da tesislerin bulunduğu bölgeye bağlanan yollarda trafik tam anlamıyla felç oldu.

3 FARKLI KADRO DENENDİ

Teknik patron Okan Buruk, basına açık idmandaki çift kale maçta 3 farklı kadro kurgusu üzerinde durdu. Başarılı çalıştırıcı, Başakşehir maçında formsuz isimlerden Mertens, Oliveira ve Adekugbe’yi kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

MAÇ SIRASINDA TRİBÜNE SELAM

Okan Buruk, idmanın bir bölümünde çalışmayı durdurarak takımını orta sahada topladı. Daha sonra futbolcular tribünlere dönerek, taraftarlarla birlikte karşılıklı tezahüratlar yaptılar. Tribünlerde yaşanan meşalelerle birlikte coşku daha da arttı.

ICARDI’YE ŞARKI SÖYLEDİLER

Arjantinli golcü Icardi sahaya çıktığında, Florya’da adeta yer yerinden oynadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, artık Arjantinli yıldızla özdeşleşen, “Aşkın Olayım” şarkısını hep bir ağızdan söylediler. Icardi de gülümseyerek tribünlere eşlik etti.

FUTBOLCULARIN KEYFİ YERİNDE

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası oldukça keyifsiz görünen Sarı-Kırmızılı futbolcular, dünkü idmanla birlikte toparlanma fırsatı buldu. İki günlük izin sonrası taraftarla buluşan Galatasaraylı oyuncuların son antrenmanda yüzü gülüyordu.

MERTENS’TEN BERKAN’A YAKIN İLGİ

Aslan’ın 35 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, antrenmanın bir kısmında genç takım arkadaşı Berkan Kutlu ile yakından ilgilendi. Özellikle saha içinde yaşanan bir pozisyonu uzun süre Berkan’a açıklayan Mertens, tecrübelerini aktarıp yol göstermeye çalıştı.

EN ÇALIŞKAN ZANIOLO

Yoğun taraftar ilgisi altında geçen antrenmanda en dikkat çeken isimlerin başında Nicolo Zaniolo geliyordu. Son haftalarda skora katkı yapamayan, ancak Başakşehir maçıyla ilk 11’e girmeye hazırlanan İtalyan yıldız, takım arkadaşlarına yaptığı klas asistlerle teknik ekipten tam not almayı başardı.