Galatasaray rekoru kıracak! İşte Kerem Aktürkoğlu’na önerilen bonservis bedeli

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, sezonu Domenec Torrent yönetiminde 13. sırada bitirmişti. Kötü tarihe geçen sezonun ardından kısa sürede toparlanan Aslan, Dursun Özbek yönetimi ve Okan Buruk ile sezona başladı. Ligde inişli çıkışlı bir başlangıçtan sonra 14 maçlık tarihi bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, 63 puanla zirvede yer alıyor.

Süper Lig’de son olarak Adana Demirspor’u evinde 2-0 mağlup eden Okan Buruk ve öğrencileri, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Aynı hafta oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin sahadan yenilgiyle ayrılması, puan farkının da açılmasına neden oldu. Şimdiden gelecek sezonu düşünen Galatasaray’da flaş bir ayrılık da yaşanabilir. Takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte haberin ayrıntıları…

BAŞAKŞEHİR MESAİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray’da dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

GİZLİ KAHRAMAN GOMİS

Aslan’ın 37 yaşındaki forveti şampiyonluk yürüyüşündeki takımına büyük destek oluyor. Bafetimbi Gomis, Galatasaray’ın gizli kahramanı olarak dikkat çekiyor. Fransız yıldız, sezon başında kritik anlarda çok önemli puanlar kazandırdı. Her zaman kendini hazır tutan Gomis, Adana Demir karşısında oyunda kaldığı süre içerisinde büyük bir mücadele örneği ortaya koydu. Deneyimli santrfor, sadece saha içinde değil saha dışında da yaptığı liderlik ile Aslan’ın başarısında büyük rol oynadı.

ZANİOLO ŞOV

Devre arasında takıma katılan Nicolo Zaniolo, geldiği günden bu yana kalitesini ortaya koyuyor. İlk resmi sınavına Kasımpaşa karşısında çıkan genç futbolcu, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Bu mücadelede galibiyet golüne imza atan 23 yaşındaki oyuncu, sonrasında ise kaybedilen Konyaspor maçında elinden geleni yaptı fakat yenilgiyi önleyemedi. Zaniolo, önceki gün de Adana Demir mücadelesinde sonradan oyuna girdi. 23 yaşındaki oyuncu, sahaya girer girmez takımının ataklarında başrolü üstlendi. İlk golden sonra son anlarda topu ileri taşıyan ve Yunus Akgün’ün kazandığı penaltı pozisyonunu başlatan İtalyan oyuncu, penaltıda da ağları havalandırdı, zaferin mimarlarından biri oldu.

AVRUPA’YA YELKEN AÇIYOR

2020 yazında bedelsiz transfer olduğu Galatasaray’da performansıyla yükselişe geçen ve değerine değer katan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu sezon sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşayarak önümüzdeki yaz Avrupa’ya gitmek isteyen milli oyuncunun yeni adresi belli oldu.

NAPOLİ KESENİN AĞZINI AÇTI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu için Napoli, Galatasaray’a teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Victor Osimhen’in satışından büyük gelir elde etmeye hazırlanan İtalyan devi, genç oyuncu için kesenin ağzını açtı. Napoli’nin Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.

REKOR KIRACAK

Eğer milli yıldızın transferi bu rakamla gerçekleşirse 16 milyon euroluk Badou Ndiaye satışını geride bırakarak Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olacak. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkarken bunların 22’sinde ilk 11’de yer aldı. Toplam 1874 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 8 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.