Galatasaray savunmasından Emeka Eze’ye duvar

Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında zirvede yer almasında müthiş savunma performansının payı büyük. Cim Bom, ligde 31 karşılaşmada 26, deplasmanda ise 15 maçta sadece 11 gol yemişti. Dünkü İstanbulspor maçında ise Aslan’ın defansının karşısında formda bir isim vardı: Emeka Eze…

32. dakikada Nelsson ve Eze, girdikleri hava topu mücadelesi sonrası acı içerisinde yerde kaldı. İki oyuncu da başına darbe aldı. Nelsson ve Eze’ye hemen müdahale edildi ve bandaj takıldı. İki futbolcu da oyuna devam ederken, Aslan’ın stoperi yine çok iyi bir maç çıkardı.

Başarılı oyuncu, Galatasaray’dan önceki 5 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistle yıldızlaşmıştı. Eze, Fenerbahçe’ye son saniyede attığı golle takımına puanı kazandıran isim olmuştu. Ancak Aslan’ın savunması, Nirjeyalı forveti de durdurmayı başardı. 26 yaşındaki oyuncu, Sarı- Siyahlılar’da en etkisiz kaldığı maçlardan birini oynadı. Hiç pozisyona giremeyen Eze, 25 ikili mücadelenin 16’sını, 10 hava topunun ise 7’sini kaybetti. Başarılı oyuncu hiç şut denemesinde bulunamadı ve 83. dakikada yerini Guri’ye bıraktı. Galatasaray, ligde 26’yla en az gol yiyen takım konumunda.

LEO DUBOIS, BOEY’Yİ ARATTI

Sacha Boey, geçen hafta Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Fransız oyuncu bu sezon 3. kez cezası nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Yerine vatandaşı Leo Dubois oynadı. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, vasat bir performans sergiledi. Dubois, 79. dakikada sakatlık yaşadı ve yerini Kaan Ayhan’a bırakmak zorunda kaldı.