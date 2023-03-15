Galatasaray savunmasının sigortası Abdülkerim Bardakçı, Avrupa’nın dikkatini çekti

Sezon başında Galatasaray’ın Konyaspor’dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakçı gösterdiği performansla sezona adeta damga vuruyor. 28 yaşındaki oyuncu, son olarak Kasımpaşa ile oynanan mücadelede taraftarlardan alkış aldı.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 19 maça çıkan başarılı savunmacı, iki kez gol atmayı başarırken iki kez de asist yaptı. A Milli Takım’a seçilmesine kesin gözüyle bakılan Abdülkerim Bardakçı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

İTALYA’DAN 2 TALİP

Yıldız futbolcunun menajeriyle İtalya Serie A’dan iki kulübün temas kurduğu belirlendi. Bu kulüplerden birisinin Atalanta olduğu belirtiliyor.

TRANSFER SAVAŞI ÇIKARMIŞTI

Galatasaray sezon başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile müthiş bir transfer savaşına girerek Abdülkerim’i kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yapılan anlaşmaya göre Abdülkerim bu sezon 17 milyon lira, 2023-2024 sezonunda 19 milyon 550 bin lira, 2024-2025 sezonunda 23 milyon 460 bin lira ve uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonunda 29 milyon 325 bin lira maaş alacak.

MİLLİ TAKIM’A ÇAĞRILACAK

Şu anda Galatasaray kulübüne ulaşmış herhangi bir tekliflin olmadığı öğrenildi. Ancak sezonun bitmesinin ardından İtalyan kulüplerinin Abdülkerim Bardakcı için Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalacağı belirtiliyor.

Yıldız futbolcunun gösterdiği müthiş performansın ardından Stefan Kuntz tarafından Milli Takım kadrosuna çağrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.