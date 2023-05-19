Galatasaray-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray, Fenerbahçe’nin hükmen galibiyet haftasında Sivasspor’u konuk edecek. Başakşehir ve İstanbulspor kayıpsız tamamlayan Cim Bom, taraftarı önünde fire vermeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Son6ligmaçında attığı 8golle Galatasaray’ı adımadım şampiyonluğa taşıyan Icardi, Sivasspor karşısındada Aslan’ın en önemli kozu olacak. Yiğidolar ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Cim Bom; yarın Sivasspor’u, 36. haftada ise Ankaragücü’nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın akşam Nef Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Galatasaray-Sivasspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Arda Kardeşler’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Sivasspor muhtemel 11’ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin, Charisis, Saiz, N’Jie, Gradel, Caicedo





Galatasaray: 20 Sivasspor: 7

Galatasaray ile Sivasspor, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 33 maçta Sarı-Kırmızılılar, 20 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, Kırmızı Beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. Galatasaray’ın 70 golüne, Sivas 44 golle karşılık verdi.

İç sahada müthiş seri

Cim Bom Süper Lig’de bu sezon evinde16 maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar, 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 41 puan topladı. İç sahada 15 haftadır yenilmeyen Aslan, rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda. Okan Buruk’un ekibi, 14 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca 71 golle Fenerbahçe’nin ardından en çok gol atan 2. takım.

5 futbolcu sınırda

Aslan’da Icardi, Kerem, Oliveira, Rashica ve Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

Zaniolo cezalı, Boey dönüyor

İstanbulspor karşısında oyuna girdikten sadece 6 dakika sonra kırmızı kart gören Zaniolo, bugünkü maçta cezalı. Sarı kart cezası biten Boey ise ilk 11’e geri dönecek.

Rıza Çalımbay: Niçin böyle yapıyorlar, ben anlamıyorum

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Ligin sonuna yaklaştıklarını söyleyen Çalımbay, Galatasaray karşılaşması öncesinde de şunları söyledi: “Son 4 maçımız kaldı. Bunların hepsi de kritik maçlar. Çok iyi takımlarla oynayacağız. Bunların hepsinden önemli olan bir şey var o da taraftar. Bizim taraftara ihtiyacımız var. Niçin böyle yapıyorlar, ben anlamıyorum. Takımda kriz varsa, bu krize en büyük çare taraftardır. Stadı doldurmak lazım. Bu takım çok şeyi hak ediyor. Bu sezon Avrupa kupalarına gitti, Türkiye Kupası’nda yarı final oynuyor.”

‘Dikkatli olmamız gerekiyor’

“Galatasaray’ın stadında maç oynamak çok zordur. Taraftarları inanılmaz şekilde takımla bütünleşiyor. Zor bir hale geliyor orada oynamak. Onun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. 7 tane arkadaşımız kart sınırında. 4 arkadaşımız cezalı. Oyuncu da kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray maçı bizim için önemli ancak diğer maçlar da önemli. İnşallah güzel bir maç olur. Puan ya da puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz.”