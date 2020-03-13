Galatasaray spor okullarında kurs ve faaliyetlere ara verildi

İşte Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama…

Milli Eğitim Bakanlığı, corona virüsün etkilerinden korunmak amacıyla devlet okulları, özel okullar ve kurumlarda, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinliklerin tedbiren iptal edildiğini bildirmiştir.

COVID-19 adlı corona virüs tedbirleri uyarınca 13 Mart 2020 tarihinden itibaren kulübümüzün tesislerindeki spor okullarında (franchise okullar da dahil olmak üzere), kurs ve faaliyetlere ileri bir tarihe kadar ara verilmiştir.

Konu ile ilgili gelişmelere bağlı olarak açıklama yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurular.

Galatasaray Spor Kulübü