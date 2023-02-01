Galatasaray takibe aldı! Peşinde iki Avrupa devi de var

Spor Toto 1. Lig takımı Manisa FK’da forma giyen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ayberk Karapo’yu Galatasaray takibe aldı. Genç yıldızın peşinde Avrupa’dan iki dev takımın da olduğu öğrenildi.

Galatasaray da takipte

Yurt içinden ise Galatasaray, Ayberk’i izliyor. Birçok takımın transfer listesinde yer alan genç futbolcunun transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.

“Yetkililer durumunu sordu”

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, “Ayberk Karapo’yu Porto ve Manchester City takip ediyor. Ayberk için bazı kulüplerinden ilgi yazısı ve resmi transfer teklifi de geldi. Ayberk Karapo için bonservis ücreti belirlemedik. Galatasaray’dan resmi teklif almadık ancak yetkililer oyuncumuzun durumunu sordu” ifadelerini kullandı ve ekledi:

“Metehan Baltacı’yı kiraladık”

Galatasaray’dan Metehan Baltacı’yı kiralık olarak kadromuza kattık. Kulüpler arası anlaşma sağlandı, oyuncu arkadaşımız da birkaç gün içinde aramıza katılacak. Her iki taraf için de hayırlı olsun.

Baran Aksaka’nın transferi olmadı

Galatasaray’dan Metehan Baltacı’yla birlikte Baran Aksaka’yı da istedik. Kulüpler arasında da anlaşma da oldu ancak Baran şansını Galatasaray’da denemek istediğini söyledi. Bu durumdan dolayı Baran Aksaka’nın transferi olmadı”

Ayberk Karapo’nun performansı

Altınordu’dan 14 yaşında Manisa FK altyapısına geçen Ayberk, kulüpte 4 yıl alt yaş takımlarında forma giydikten sonra ağustos ayında profesyonel yapıldı. 18 yaşındaki savunmacı, bu sezon Manisa’da 22 maçta oynadı ve 2 gol ile 1 asist yaptı.