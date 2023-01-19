Galatasaray Tam Kadro Çalıştı! Ross, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş…

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas-şut ve orta-şut çalışmasıyla tamamlandı.
Galatasaray’da 3 oyuncu geri döndü
Antrenman tedavileri tamamlanan Mathias Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş’ın da katılımıyla tam kadro halinde gerçekleştirildi.
Bilindiği üzere Kazımcan Karataş, İstanbulspor maçında, Mathias Ross Ofspor maçında, Yusuf Demir ise idmanda bir pozisyonda ayağı çime takılmış ve sol üst ön adalesinde sakatlanmıştı.
Sarı-kırmızılı takım yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray’ın rakibi Antalyaspor
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin önünde 42 puanla ilk sırada yer alan Galatasaray, 21 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak.