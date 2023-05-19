Galatasaray taraftarına müjde! Fenerbahçe derbisine yetişiyor

Burak Elmas döneminde siparişi verilen 200 bin adet 2022-2023 sezonu formalarının tamamı tükendi. Ürünlere yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, mağazalarda forma bulmakta artık çok zorlanıyor. Tam da sezonun en heyecanlı döneminde forma almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, GS Store’lardan eli boş dönüyor. Dursun Özbek döneminde ise 2023-2024 sezonu için 400 bin forma siparişi verildi. Teslimat için de ağustos ayının ilk haftaları planlanıyordu. Ancak takım tam da şampiyonluk maçlarına çıkmak üzereyken mevcut formaların tükenmesi, süreci hızlandırdı.

BÜYÜK CİRO BEKLENİYOR

Yönetimin girişimleriyle birlikte yeni sezon formalarının teslim tarihi öne çekildi. Güncellenen plana göre 2023-2024 formaları, 37. haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle birlikte satışa sunulacak. Böylece taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarının yapılmasının hedeflendiği bu tarihi maçta, Nef Stadı’nın tribünlerinde yeni formalarıyla yer alabilecekler. Galatasaray Yönetimi, bu hamleyle birlikte yaz dönemine girilirken mağazacılıktan son yılların en büyük cirosunu bekliyor.

NEF STADI KAPALI GİŞE

Sarı-Kırmızılılar artık dört gözle cumartesi günkü Sivasspor maçını bekliyor. Nef Stadı’nda oynanacak mücadelede taraftarlar biletlere hücum etti. 285 TL ile 4500 TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletler kısa süre içerisinde tükendi. Kombine sahiplerinin stada gelme durumuna göre, cumartesi akşamı tribünde 47 bin civarında seyirci olması bekleniyor.

GALİBİYETE DEV PRİM

Haftalar ilerleyip, takım şampiyonluğa yaklaştıkça Galatasaray’da galibiyet primleri detavan yapmış durumda. Daha birkaç maç öncesine kadar 5 milyon Lira olan primler, önce 6 milyona, son olarak da 10 milyona çıktı. Başakşehir galibiyetinin 6 milyon TL’lik primlerini ödeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, İstanbulspor galibiyeti için de takıma 10 milyon Lira ödeme yapacak. Sivasspor maçının primi de10 milyon TL olarak belirlenmiş durumda.

Yakup Çınar / Fanatik ÖZEL



