Galatasaray tarih yazdı!

Ümraniye’yle içeride oynanan müsabakaya kadar son 13 resmi maçını kazanan Galatasaray, yeni bir rekoriçin sahadaydı. Aslan,rakibini mağlup etmesi durumunda 1959’dan bu yana üst üste 14 resmi maç kazanan ilk takım olma unvanına erişecekti. Ligde 10 kez üst üste zafere uzanan SarıKırmızılılar, kupadaki 3 maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Ligin dibindeki Ümraniye’ye karşı da taraftarının müthiş desteğiyle mutlak favori olarak çıkan Galatasaray’ın hesapları ilk başta tutmadı. İstanbul ekibinin son derece dirençli oyununa karşılık ciddi savunma zaafiyetleri yaşayan Okan Buruk’un öğrencileri, beklemediği bir skorla karşı karşıyaydı. Nefes kesen mücadele düelloya sahne olurken iki kez geri düşen Aslan pes etmedi. Müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazanan Aslan,tarihi bir başarı elde etti.

Evde geçit yok

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 10 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 25 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, ligde sahasında son olarak Antalyasporile karşılaşırken rakibini 2-1 yenmişti.